Meteo, torna il sole ma insiste il vento forte: gli aggiornamenti

La seconda perturbazione di febbraio ha attraversato ieri l'Italia portando un po' di pioggia e soprattutto un vento eccezionalmente forte in particolare al Nord e in Sardegna, con raffiche di tempesta che hanno superato i 100 km orari. Oggi le condizioni meteo sono in miglioramento e il sole torna ad avere la meglio in gran parte del Paese mentre la perturbazione si allontana dall'Italia. Al suo seguito prosegue però l'afflusso di aria fredda, e il vento resta molto forte al Centro-Sud, con raffiche fino a tempestose in particolare sullo Ionio.

Tra domani e giovedì l’alta pressione tornerà ad impossessarsi dell’Italia, ripristinando ovunque condizioni di stabilità atmosferica e un clima insolitamente mite. Al Nord proseguirà, dunque, la grave siccità.

Le previsioni meteo per oggi, martedì 8 febbraio

Su tutte le regioni passaggio sin dal mattino a tempo soleggiato, con prevalenza di cieli sereni, salvo qualche nuvola residua nella prima parte del giorno su alto Adige, Molise, al Sud e Sicilia. Nebbie assenti.

Temperature minime ovunque in diminuzione, con qualche debole gelata all’alba al Centro-Nord. Massime in generale calo, più sensibile al Sud e sulla Sicilia dove i valori si porteranno temporaneamente al di sotto della norma. Venti in attenuazione e per lo più deboli al Centro-Nord e sulla Sardegna, soffieranno da tesi a burrascosi di Tramontana su mari e regioni meridionali, con raffiche fino a localmente tempestose sul mar Ionio, che resterà agitato o molto agitato.

Le previsioni meteo per mercoledì 9 febbraio

Quella di domani sarà una giornata di sole su gran parte d’Italia, con solo qualche nuvola più in Liguria, nord della Toscana. Verso sera il cielo tenderà a diventare più nuvoloso anche sui settori occidentali della Pianura Padana.

Le temperature massime saranno in generale aumento, specie sulle regioni meridionali e su quelle centrali adriatiche; clima mite. Soffierà ancora il Maestrale sull’Adriatico meridionale e al Sud; Libeccio sul Mar Ligure, basso Tirreno e Adriatico meridionale.