Meteo: tempesta Ines in avvicinamento! Rischio nubifragi in Calabria e Sicilia

La situazione resta ancora piuttosto dinamica sull’Italia. Una perturbazione (la n.4 di maggio) in avvicinamento dall’Algeria, andrà a interessare le nostre regioni meridionali e parte del Centro, con precipitazioni a partire dalla Sardegna. Questa perturbazione sarà accompagnata da un attivo vortice depressionario (tempesta Ines) che acquisterà energia nel suo percorso sul Mediterraneo centrale, innescando venti burrascosi e precipitazioni molto intense all’estremo Sud dove, giovedì 15, non si escludono anche delle criticità.

Nel frattempo un fronte freddo in discesa dalla Scandinavia (perturbazione n.5) e diretto verso i Balcani, lambirà anche le nostre regioni a partire da quelle nord-orientali dove si svilupperanno temporali che, tra la sera di giovedì e la successiva notte si estenderanno rapidamente a molte altre zone del Nord e successivamente al medio Adriatico.

Questo secondo impulso, nel corso di venerdì 16, tenderà a raggiungere la perturbazione ancora presente al Sud e insieme ad essa si allontanerà dalla nostra penisola. I venti più freschi, che andranno a rinforzare anche al Centro-Nord, determineranno un generale calo termico proprio da venerdì.

Nel fine settimana le schiarite saranno più diffuse, ma ci sarà la possibilità di alcuni episodi di instabilità sabato 17 in Calabria e localmente anche nelle aree montuose, domenica 18 al Nord-Est e zone interne del Centro. La prossima settimana potrebbe ancora riservare condizioni di variabilità, ma con temperature in deciso rialzo, specie al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per giovedì 15 maggio

Tempo soleggiato al Nord, a parte un po’ di nuvole nel pomeriggio sui monti con isolati rovesci o temporali su Alpi orientali e lombarde e vicine aree pedemontane, in estensione alle pianure fra Lombardia, Emilia e Venezie alla sera quando tenderanno a divenire più intensi. Schiarite anche su Toscana, Umbria e Marche, salvo qualche nuvola in più nel pomeriggio e qualche pioggia nelle Marche alla sera. Molte nuvole nel resto d’Italia, con precipitazioni sparse su Isole e Calabria, in graduale estensione al resto del Sud, Molise, Abruzzo e Lazio entro sera. Fenomeni particolarmente intensi con possibili locali nubifragi in Sicilia e Calabria.

Tendenza a un miglioramento sulla Sardegna in serata. Temperature massime in leggero rialzo al Centro-Nord, in lieve calo altrove. Ventoso per forti venti al Sud e Isole, ma in intensificazione anche al Centro-Nord alla sera. Mossi o molto mossi i mari meridionali.

Le previsioni meteo per venerdì 16 maggio

Al mattino piogge e rovesci sparsi al Sud, in Sicilia, in Abruzzo e Molise; isolate piogge anche sul Piemonte occidentale. Ampie schiarite nel resto del Paese. Nel pomeriggio prevalenza di sole al Nord, Toscana, Umbria e Marche. Nuvoloso altrove con precipitazioni sparse al Sud e in Sicilia, ancora sotto forma di rovesci o temporali fra Calabria e Sicilia; isolati temporali possibili anche nei settori centro-meridionali di Lazio e Sardegna.

Alla sera ancora qualche pioggia o rovescio su Calabria, Sicilia ionica e basso Lazio. Temperature massime in rialzo in Sardegna, in calo altrove eccetto in Sicilia. Ventoso per Maestrale sulle Isole, per Bora/Grecale al Centro-Sud e alto Adriatico.