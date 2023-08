Meteo, si avvicina la fine del caldo africano: 23 e 24 agosto temperature estreme e afa

Ancora protagonista l’alta pressione dell’anticiclone Nord-Africano, che occupa stabilmente l’Italia, ma la fine dell'ondata di caldo si avvicina. Almeno fino a venerdì 25 avremo tempo in prevalenza soleggiato, stabile e un caldo afoso intenso, con temperature che nelle nostre città si spingeranno diffusamente sopra la soglia dei 35 °C, fino a sfiorare i 40°C sulle regioni centrali tirreniche e sulla bassa Pianura Padana.

Il caldo si farà sentire anche di notte, con minime che faranno fatica a scendere sotto i 25 gradi, e in montagna, dove lo zero termico rimarrà collocato a quote eccezionalmente alte, di poco sotto i 5000 metri, mentre a circa 1500 metri si sfioreranno ancora i 30 gradi.

Sabato 26, in un contesto di tempo ancora soleggiato e stabile, l’alta pressione comincerà a mostrare i primi segni di debolezza, consentendo una leggera flessione delle temperature al Nord, seguita poi nella giornata di domenica 27 dall’arrivo di una perturbazione che porterà molti temporali e un deciso calo termico al Nord e una prima attenuazione del caldo al Centro.

Successivamente, tra lunedì 28 e martedì 29, con la discesa delle correnti fresche lungo la Penisola le temperature caleranno di diversi gradi anche al Centro-Sud, determinando così la fine dell’ondata di caldo intenso in tutta Italia.

Le previsioni meteo per mercoledì 23 agosto

Al mattino bello in tutta Italia. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nubi sulle zone montuose del Paese, con la possibilità di qualche temporale su Alpi e rilievi della Sicilia; sempre in prevalenza sereno nel resto d’Italia.

Temperature massime con poche variazioni, quasi dappertutto comprese fra 31 e 38 gradi, con punte fino a 39-40 gradi nelle zone interne del Centro e della Sardegna; sensazione di caldo accentuata dall’afa. Venti a prevalente regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per giovedì 24 agosto

Altra giornata caratterizzata da tanto sole e tanto caldo. Nel pomeriggio aumenterà un pochino il rischio di temporali di calore nelle Alpi, nelle zone interne tra basso Lazio e Abruzzo, sull’Appennino meridionale e nelle zone interne della Sicilia.

Temperature pressoché stazionarie, generalmente comprese tra 31 e 38 °C, con picchi localmente superiori nelle zone interne di Toscana, Lazio e Sardegna e in Umbria. All’alba le temperature minime restano ovunque superiori ai 20 gradi. Venti: a prevalente regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.