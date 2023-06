Meteo, pioggia e temporali sull'Italia: ecco le zone più a rischio tra il 5 e il 6 giugno

Anche questa settimana l’alta pressione farà fatica ad avvicinarsi all’Italia dove, complici alcune perturbazioni in transito, la situazione meteo sarà ancora dominata dall’instabilità.

In particolare, tra lunedì 5 giugno e martedì 6 una perturbazione in transito da ovest verso est porterà piogge e numerosi improvvisi temporali soprattutto al Centro-Nord. Nel frattempo, martedì un altro vortice di bassa pressione (perturbazione numero 2 di giugno) risalirà dal Nord Africa e lambirà il Sud Italia, favorendo un aumento dell’instabilità anche su questa parte del Paese.

Con l’alta pressione sempre assente, e i numerosi temporali attesi soprattutto nelle ore centrali del giorno, in questa prima parte di settimana le temperature continueranno a oscillare attorno a valori normali per il periodo, e localmente risulteranno anche al di sotto delle medie stagionali. Non si intravede per ora nessuna ondata di caldo africano.

Le previsioni meteo per lunedì 5 giugno

Lunedì cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso con le maggiori schiarite attese sulle Alpi nord-occidentali, sulla Puglia meridionale e sulla Sardegna. Nel corso del giorno rovesci e temporali sparsi su tutte le regioni del Centro-Nord e in forma più isolata in Campania, Puglia settentrionale, Basilicata, Appennino calabro, Sardegna e al mattino anche in Sicilia.

Temperature massime stazionarie nell’estremo Nord-Ovest, in rialzo in Sardegna, in leggero calo nel resto d’Italia; valori nel complesso normali per il periodo o leggermente sotto.

Le previsioni meteo per martedì 6 giugno

Martedì nuvole ovunque. Nel corso del giorno rovesci e temporali qua e là su Alpi Occidentali, Venezie, Emilia, su tutte le regioni del Centro-Sud e sulle Isole maggiori.

Temperature massime in lieve aumento in gran parte del Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna, stazionarie o in leggero calo altrove.