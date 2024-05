Meteo: piogge tra martedì 28 e mercoledì 29. Poi nuove fasi instabili

La settimana appena iniziata sarà ancora caratterizzata da una notevole variabilità e da fasi di instabilità o di maltempo soprattutto al Nord e, a tratti, anche al Centro-Sud. A causa dell’assenza di una struttura anticiclonica in grado di assicurare condizioni più stabili e durature, il nostro Paese, infatti, dovrà fare i conti con altre perturbazioni, almeno due da qui a fine mese, ma con la prospettiva di altri sistemi perturbati anche all’inizio di giugno.

La prima di questa serie di perturbazioni (la nr. 12) ha raggiunto il Nord-Ovest nella serata di ieri (lunedì 27), attraverserà il Nord-Est, l’Emilia Romagna e il Centro-Sud entro la fine della giornata odierna (martedì 28 maggio), con gli ultimi effetti in quella di mercoledì 29. Tra mercoledì notte e giovedì 30 è atteso il passaggio della numero 13, mentre la numero 14 dovrebbe transitare tra giovedì sera e venerdì 31, con gli ultimi strascichi sabato 1 giugno all’estremo Nord-Est.

Quest’ultima, tra l’altro, potrebbe risultare molto intensa, con il rischio di nuove potenziali criticità per fenomeni intensi e persistenti al Nord nel corso di venerdì. Decisamente più ai margini resteranno il Sud e nelle Isole, con prevalenza di tempo stabile e caldo, complice anche la risalita di aria calda dal Nord Africa a partire dal weekend.

Le previsioni meteo per oggi, martedì 28 maggio

Migliora al Nord-Ovest, con passaggio a tempo in prevalenza soleggiato, salvo ancora un po’ di instabilità e qualche locale rovescio lungo le Prealpi lombarde e nel sudest della regione. Sole e tempo stabile sulle Isole maggiori e sulla bassa Calabria, dal pomeriggio anche lungo le coste centrali tirreniche. Nuvolosità variabile altrove, con rovesci o temporali al Nord-Est, in Emilia Romagna, nelle zone interne e appenniniche del Centro-Sud, specie del lato adriatico, con occasionali sconfinamenti verso le coste limitrofe; fenomeni in esaurimento in serata, quando si localizzeranno tra Romagna, Marche, Umbria orientale e Abruzzo.

Temperature massime in rialzo all’estremo Nord-Ovest, in sensibile calo al Nord-Est, in forma più lieve sulle regioni peninsulari. Venti deboli, ma con rinforzi nelle aree temporalesche e di Maestrale sul mare di Sardegna.

Le previsioni meteo per mercoledì 29 maggio

Su Sardegna, Sicilia e Calabria meridionale tempo in prevalenza soleggiato, salvo nuvolosità innocua e passeggera. Altrove condizioni di spiccata variabilità, con alternanza di annuvolamenti e schiarite, a tratti anche ampie. In mattinata locali piogge o brevi rovesci lungo il medio e basso Adriatico. Nel corso del pomeriggio sviluppo di rovesci o isolati temporali intorno all’Appennino centro-meridionale e nelle aree interne limitrofe. Fenomeni più occasionali nelle Alpi occidentali e sull’Appennino tosco-emiliano.

Temperature senza grandi variazioni: massime tra 22 e 28 gradi. Venti moderati di Maestrale su mare di Sardegna e Canali delle Isole; deboli altrove, salvo rinforzi nelle aree temporalesche.