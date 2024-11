Meteo 15 novembre: ancora piogge al Sud, torna la nebbia al Nord. Le previsioni

Una perturbazione a carattere di fronte freddo sta attraversando l’Italia, accompagnata da un temporaneo ma sensibile calo termico e da un rinforzo del vento settentrionale, con locali nevicate nei settori centro-settentrionali dell’Appennino. La perturbazione raggiungerà il Sud Italia e la Sicilia nella prossima notte, e in queste regioni determinerà condizioni meteo instabili anche nella giornata di venerdì.

Alle spalle della perturbazione il tempo si farà progressivamente stabile e soleggiato e così sarà anche per gran parte del weekend, ma con il ritorno di nebbie e nuvolosità bassa in pianura Padana. Per un completo miglioramento, con la cessazione delle precipitazioni anche al Sud e nelle Isole, bisognerà attendere fino a sabato.

Le previsioni meteo per venerdì 15 novembre

Cielo sereno o poco nuvoloso al Nord, in Toscana, Umbria e Lazio; nebbia in banchi in pianura Padana a inizio giornata; entro pomeriggio ampie schiarite anche nel resto del Centro e in Sardegna. Nuvole e instabilità al Sud e in Sicilia, con rovesci e temporali più probabili in Puglia, bassa Calabria e nel nord dell’isola.

Temperature minime in calo quasi ovunque, con deboli gelate possibili anche in pianura al Nord; massime in lieve rialzo al Centro-Nord, in calo al Sud. Ancora ventoso al Centro-Sud e Isole, con mari molto mossi.

Le previsioni meteo per sabato 16 novembre

Tempo stabile, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso specialmente sul Centro-Nord; attenzione alle nebbie che torneranno diffuse soprattutto in Pianura padana. Non ci sono precipitazioni da segnalare.

Temperature stabili o in generale leggero rialzo; valori minimi in calo in Sardegna. Venti settentrionali ancora sostenuti tra basso Adriatico e Ionio, ma in generale progressiva attenuazione. Mari localmente molto mossi.