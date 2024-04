Meteo, perturbazioni e aria fredda sull'Italia: tra il 21 e 22 aprile pioggia e neve, fino a quote basse

Domenica 21 le condizioni meteo saranno condizionate dal passaggio di una nuova perturbazione e dal continuo afflusso di aria fredda dal Nord Europa. Fino a metà della prossima settimana sull’Italia, infatti, continueranno a scorrere delle correnti di aria relativamente fredda che terranno le temperature diffusamente al di sotto dei valori medi stagionali, regalando anche diverse fasi di maltempo.

In particolare domenica 21 prima di abbandonare definitivamente la nostra Penisola, la perturbazione numero 6 del mese nella prima parte del giorno porterà ancora un po’ di maltempo all’estremo Sud e medio versante adriatico, mentre nella seconda parte del giorno arriverà un’altra perturbazione (la numero 7 di aprile) che causerà un nuovo peggioramento del tempo al Nord e successivamente, nella giornata di lunedì, anche su parte del Centro.

Il maltempo dei prossimi giorni sarà anche accompagnato da nuove nevicate su Alpi e Appennino, fino a quote insolitamente basse per il periodo sebbene sempre lontane da coste e pianure.

Le previsioni meteo per domenica 21

Al mattino bello in gran parte del Nord, Marche, Umbria, Toscana, Lazio e Sardegna; nuvole altrove, con qualche pioggia e qualche nevicata oltre 1000 metri su Abruzzo, Molise e nord della Puglia.

Nel pomeriggio schiarite al Sud, nubi in aumento invece al Nord: piogge isolate su Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia e Venezie, con qualche nevicata sulle zone alpine e appenniniche oltre 1200-1300 metri. In serata piogge anche su altre zone del Nord. Temperature in calo al Nord. Ancora ventoso su Medio e Basso Adriatico.

Le previsioni meteo per lunedì 22

Nuvole su gran parte d’Italia. Piogge sparse su Toscana, Umbria, Marche e praticamente tutte le regioni settentrionali, con l’estremo Nordest che però verrà raggiunto solo a fine giornata. Nevicate su zone alpine e appenniniche in generale oltre 700-1000 metri, anche a quote più basse nelle prime ore del giorno su Piemonte ed entroterra ligure.

Temperature massime in calo al Nord, Toscana e Sardegna, in rialzo invece nelle regioni centrali adriatiche e al Sud.