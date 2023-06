Meteo, anche oggi mercoledì 14 giugno, rovesci e temporali

La circolazione di bassa pressione che da giorni interessa l’Italia, favorirà lo sviluppo di rovesci e temporali anche nella giornata di oggi, mercoledì 14 giugno, in gran parte del Paese, con il rischio di locali nubifragi e possibili grandinate. Da domani la situazione andrà migliorando al Nord e in parte del Centro grazie ad un graduale aumento della pressione atmosferica; il Sud, la Sicilia e alcune regioni centrali risentiranno invece degli effetti di un’intensa perturbazione atlantica (la nr. 4 del mese) in arrivo nella tarda serata. Sulle regioni meridionali, nell’Isola, in Abruzzo e Molise, è attesa una fase di maltempo con frequenti e diffusi temporali anche di forte intensità, accompagnata da un rinforzo della ventilazione, e che si attenuerà, secondo i dati attuali, solo nella mattinata di venerdì.

Il fine settimana si preannuncia, al momento, caratterizzato da condizioni meteo stabili da nord a sud, con prevalenza di tempo soleggiato, ma senza un caldo eccessivo per la presenza di venti di Maestrale. La tendenza descritta andrà comunque confermata nei prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per oggi, mercoledì 14 giugno

Al mattino nuvole quasi ovunque, con maggiori schiarite al Sud peninsulare. Rovesci e temporali anche di forte intensità su basso Piemonte, Liguria, Toscana, Appennino dell’Emilia Romagna, Umbria e Sardegna; rovesci più isolati anche su Lazio, coste romagnole e Sicilia. Nel pomeriggio temporali più diffusi anche su Alpi orientali, nel resto del Centro, in Campania, Calabria e Isole. In serata il maltempo si concentrerà sul versante adriatico del Centro, al Sud e in Sicilia. Locali rovesci possibili anche in Piemonte, Lombardia e Lazio.

Temperature in rialzo al Nord-Ovest, in calo al Sud e nelle Isole. Venti da deboli a localmente moderati.

Le previsioni meteo per giovedì 15 giugno

Migliora al Nord e Toscana, dal pomeriggio ampie schiarite anche in Umbria e Marche. Nuvole, piogge e temporali altrove, anche forti e insistenti al Sud.

Temperature in aumento al Nord, più contenuto al Centro, in calo al Sud. Venti in rinforzo: Maestrale su Tirreno e Isole, da nord-est in Adriatico. Mari mossi.