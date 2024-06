Meteo, migliora il 14 giugno poi nuova ondata di caldo

La situazione sembra volgere verso una stabilizzazione delle condizioni atmosferiche in molte regioni italiane. Dopo gli ultimi effetti della perturbazione n.5 in allontanamento verso i Balcani, il tempo tenderà a migliorare grazie a un primo timido rinforzo dell’alta pressione. L’aria più fresca che accompagna la perturbazione, dopo aver raggiunto il Centro-Nord, si estenderà temporaneamente anche al Sud determinando un calo termico anche in queste regioni. Dal fine settimana l’alta pressione si espanderà un po’ più decisamente dal Nord Africa verso il Mediterraneo venendo, però, in parte disturbata dal transito di due sistemi nuvolosi: il primo (perturbazione n.6) lambirà il Nord fra venerdì e sabato causando alcuni episodi di instabilità sulle Alpi e vicine pianure; la seconda perturbazione (la n.7), di modesta entità, transiterà domenica su gran parte del Paese causando poche precipitazioni.



Nonostante questa variabilità, le temperature torneranno a risalire raggiungendo punte oltre i 30 gradi sulle regioni meridionali. Successivamente, da martedì, sembra profilarsi un deciso rinforzo dell’alta pressione africana che probabilmente darà origine a un’ondata di caldo con picchi che andranno oltre i 35 gradi e localmente vicini ai 40 gradi sulle regioni centro-meridionali. In tutta questa fase le regioni settentrionali, rimanendo un po’ più ai margini del promontorio anticiclonico, vedranno un incremento del caldo non così evidente come nel resto del Paese.

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 14 giugno

Tempo abbastanza stabile, con più spazi di sereno al Centro-Sud e sull’Emilia Romagna orientale. Nuvolosità sparsa nel resto del Nord, con possibili isolate piogge lungo l’arco alpino e in Liguria. Temperature in contenuto rialzo al Nord-est, al Centro e in Sardegna, in ulteriore calo al Sud e in Sicilia. Venti di Maestrale fino a moderati al Sud e in Sicilia, Libeccio sul Ligure. Mari: molto mossi basso Adriatico e Ionio orientale; mossi Ligure e basso Tirreno; per lo più poco mossi gli altri.

Le previsioni meteo per sabato 15 giugno

Tempo in prevalenza soleggiato al Centro-Sud, in Emilia Romagna e parte della Liguria: Nubi in transito nel resto del Nord, con piogge sparse e locali rovesci lungo le Alpi, sulle vicine pianure del Nord-Ovest e in Friuli Venezia Giulia. Temperature in generale rialzo con valori nella norma, eccetto al Nord-Ovest dove resteranno ancora leggermente sotto. Venti deboli con leggeri rinforzi di Scirocco e brezze lungo litorali e valli.