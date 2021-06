Meteo, mercoledì 16 giugno sole e caldo sull'Italia

Nei prossimi giorni protagonista sarà sempre l’alta pressione ma quella ben più calda di matrice africana. Sull’Italia le prossime saranno quindi giornate per lo più soleggiate e con un caldo in graduale intensificazione. Da segnalare tuttavia nei prossimi giorni un po’ di instabilità pomeridiana sui rilievi del Nord, giovedì anche al Nord-Ovest e zone interne del Centro.



Il caldo diventerà intenso soprattutto nel fine settimana quando si toccheranno e localmente si supereranno i 35 gradi. In Sardegna per effetto anche di un po’ di vento di Scirocco si potrebbero sfiorare i 40 gradi nei settori occidentali. Anche il disagio dovuto all’afa aumenterà specie nelle regioni settentrionali. Il caldo africano dovrebbe poi attenuarsi già lunedì al Centro-Nord e martedì su parte del Sud. Su Sicilia e Calabria è probabile che il caldo resti intenso. Le attuali proiezioni a lungo termine indicano che il caldo africano potrebbe tornare ad intensificarsi su gran parte del Centro-Sud già da metà della prossima settimana.

Previsioni meteo per mercoledì 16 giugno

Tempo generalmente soleggiato sull’Italia con un cielo in prevalenza sereno o leggermente velato da nubi alte ed sottili. Dalla tarda mattinata nuvolosità in aumento sulle zone montuose del Nord Italia con lo sviluppo di rovesci sparsi o temporali; non escluso un parziale coinvolgimento delle vicine pianure del Piemonte. Temperature in generale lieve aumento; valori intorno alle medie stagionali al Sud e in Sicilia con massime pomeridiane per lo più tra 25 e 29 gradi.



Clima più caldo al Centro-Nord e in Sardegna con temperature per lo più tra 28 e punte di 32-33 gradi. Venti moderati di Scirocco nel Canale di Sardegna e di Maestrale nel Canale d’Otranto con i mari un po’ mossi; venti per lo più deboli e masi calmi o poco mossi altrove.

Previsioni meteo per giovedì 17 giugno

Giovedì. Giornata instabile con sviluppo da metà giornata di nubi associate a rovesci sparsi o temporali su Alpi, Appennino settentrionale e zone interne del Centro; qualche pioggia potrebbe sconfinare verso le pianure del Piemonte. Cielo sereno o leggermente velato nel resto d’Italia.

Temperature in ulteriore lieve crescita; in Sardegna si potranno toccare i 35 gradi, nel resto del Paese valori per lo più tra 27 e punte massime di 32-33 gradi

Venti da moderati a localmente tesi di Scirocco nel Canale di Sicilia e intorno alla Sardegna con mari mossi; venti deboli e mari calmi o poco mossi altrove.