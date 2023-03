Meteo, martedì 28 clima freddo sull'Italia e vento forte al Sud

La perturbazione numero 9 del mese martedì 28 si allontana rapidamente verso est, favorendo, nonostante il vento e il clima più freddo, un netto miglioramento meteo anche al Centro-Sud.

Il vento forte tenderà ad attenuarsi al Centro-Nord mentre insisterà martedì 28 sulle regioni meridionali e in particolare sulla Puglia. L’aria fredda di origine artica che seguiva il fronte si è propagata a gran parte dell’Italia, riportando le temperature nella media o anche al di sotto in molte regioni.

La pressione atmosferica, nel frattempo, sta tornando ad aumentare sul Mediterraneo, così nei prossimi giorni le perturbazioni più attive saranno costrette a scorrere più a nord. In tal modo, sull’Italia il tempo rimarrà in prevalenza stabile e asciutto, soprattutto nelle regioni centro-meridionali, mentre quelle settentrionali verranno lambite dalle parti marginali dei sistemi nuvolosi in transito sull’Europa centrale, con possibili precipitazioni più che altro concentrate sulle aree alpine.

La massa d’aria molto più mite che affluirà da mercoledì 29, darà luogo a un netto rialzo termico con valori che potranno tornare a superare le medie climatiche.

Le previsioni meteo per martedì 28

Tempo soleggiato al Nord, sulle regioni centrali tirreniche, in Campania, Sardegna e gran parte della Sicilia. Ancora nuvoloso altrove, con delle residue precipitazioni a inizio giornata su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e bassa Calabria, ma in rapido miglioramento. Dal pomeriggio transito di velature al Nord.

Temperature massime in generale diminuzione con valori sotto la media in gran parte del Paese. Ancora ventoso per Maestrale su medio Adriatico, Sud e Sicilia, con raffiche fino a 60-70 km/h intorno alla Puglia. Mossi o molto mossi i mari centro-meridionali, fino ad agitati il Canale d’Otranto e lo Ionio.

Le previsioni meteo per mercoledì 29

Nubi sparse su Alpi, Friuli, Liguria e regioni centrali tirreniche, con possibili isolate piogge dal pomeriggio sulla Liguria orientale e sull’alta Toscana. Maggiori schiarite nelle altre zone, con solo il transito di velature.

Ancora un po’ di freddo al primo mattino, con temperature minime in ulteriore calo al Sud e in Sicilia; massime in rialzo eccetto sulle Isole. Venti in moderato rinforzo da sud, specie sui mari di ponente. Ancora mosso o molto mosso lo Ionio.