Meteo, nuova ondata di maltempo con piogge anche forti e nevicate in quota

Una violenta ondata di maltempo è in arrivo in Italia tra oggi, martedì 20 ottobre, e domani, mercoledì 21 ottobre, con fenomeni temporaleschi intensi e il rischio di nubifragi e criticità, e anche possibili nevicate ad alta quota. La Protezione Civile ha diramato lo stato di allerta meteo arancione in Liguria, dove è stata richiesta la chiusura delle scuole, mentre in alcune regioni del Centro-Sud scatta l'allerta meteo gialla per temporali e criticità.

Italia nella morsa del maltempo: 48 ore di piogge e criticità

Al via una forte ed intensa ondata di maltempo in Italia per il transito della perturbazione n.5 che da oggi - martedì 20 ottobre 2026 - si farà sentire su gran parte del Paese con precipitazioni insistenti, forti temporali e possibili nubifragi. Massima attenzione in Liguria dove è stata emessa una allerta meteo arancione per piogge e rischio idrogeologico, ma anche sull’alta Pianura Padana, la fascia pedemontana e le Prealpi dove, entro mercoledì 21 ottobre, sono previsti accumuli di pioggia tra i 100 mm e 200 mm.

Da giovedì 22 ottobre 2o26 si delinea un temporaneo miglioramento anche se le temperature caleranno per l'afflusso di venti di Maestrale intensi. Al momento la parte finale della settimana è ancora incerta, ma non si esclude il possibile transito di un nuovo sistema perturbato.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, martedì 20 ottobre 2026: clima in miglioramento con piogge isolate solo sulle zone di Nord-Ovest, Toscana e Sardegna anche se nel corso della giornata non si esclude un peggioramento generale. Piogge anche sulle zone ovest dell'Emilia, estremo Nord-Est e settore del basso Ionio. Schiarite e tempo stabile altrove, ma in serata è previsto un peggioramento a Nord-Est, Umbria e Lazio con il rischio di possibili nubifragi su alto Piemonte, Levante ligure e alta Toscana. In calo le temperature massime a Nord-Ovest, stabili o in lieve crescita altrove per la presenza dei venti di Scirocco.

Mercoledì 21 ottobre 2026 maltempo da Nord a Sud con piogge e temporali intensi con il rischio di nubifragi e grandinate. In arrivo nuovi bollettini di allerte meteo per il rischio di fenomeni temporaleschi intensi e violenti, in particolare sulle regioni del Nord, Levante ligure e lungo il versante tirrenico della penisola. In calo anche le temperature massime che registrano un lieve incremento lungo le regioni adriatiche con punte di anche 25-27 gradi sul versante adriatico, nel settore ionico e sulle Isole.

Meteo, quanto durerà questa ondata di maltempo in Italia?

Da giovedì 22 ottobre 2026 è previsto un primo generale miglioramento del clima complice l'allontanamento della perturbazione n.5 verso i Balcani. Non si esclude una residua e isolata instabilità ancora possibile sui settori del medio e alto versante adriatico. Dal punto di vista termico, le temperature sfioreranno nelle ore pomeridiana anche i 18-19 gradi al Nord, mentre tra i 20-22°C al Centro-Sud.

Ancora molto incerta la tendenza meteo da venerdì 23 ottobre e per tutto il weekend. Al momento si delinea l'arrivo di una nuova perturbazione, la n.6 di ottobre, in arrivo tra venerdì e sabato dapprima sulle regioni del Nord e Toscana per poi raggiungere nel corso del weekend il Sud Italia e Isole.

Da venerdì 23 ottobre previsto anche un calo delle temperature all'estremo Sud con valori che tornano in linea con la media del periodo. Naturalmente si tratta solo di una tendenza che necessita di conferme; per questo vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo.