Meteo, allerta arancione e gialla il 20 ottobre 2026 in Italia: le regioni a rischio

Scatta una doppia allerta meteo arancione e gialla per la giornata di domani, martedì 20 ottobre 2026, in Italia. Nelle prossime ore sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da spingere la Protezione Civile a diramare un duplice bollettino.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta arancione in Liguria il 20 ottobre 2026

Allerta arancione il 20 ottobre 2026 in Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato un bollettino di allerta meteo arancione in gran parte del Paese per l'arrivo di eventi temporaleschi intensi e violenti che rientrano nel livello intermedio di allerta. Ricordiamo che l'allerta arancione indica un livello di criticità moderata nel sistema di allertamento della Dipartimento della Protezione Civile.

Nelle prossime ore sono previsti rovesci e temporali intensi con il rischio di nubifragi in diverse regioni. Gli occhi sono tutti puntati sulle regioni del Centro-Nord dove sono attesi eventi meteorologici tali da richiedere lo stato di allerta arancione di moderata criticità per rischio temporali. Tra le regioni a rischio, nella giornata di martedì 20 ottobre 2026, c'è la Liguria e le zone Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Padani di Ponente.

Non solo, sempre il 20 ottobre 2026, scatta anche l'allerta meteo arancione per rischio idrogeologico che indica i danni potenziali e i fenomeni legati all'effetto dell'acqua sul territorio, in particolare l'instabilità dei versanti e il dissesto del suolo in seguito a precipitazioni e eventi meteorologici intensi. Anche in questo caso l'allerta arancione è stata comunicata solo in Liguria nelle zone: Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Padani di Ponente.

Allerta gialla il 20 ottobre 2026 in Italia: tutte le zone a rischio

Piogge e temporali nelle prossime ore in Italia per il transito della perturbazione n.5 di ottobre 2026. La Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali nella giornata di martedì 20 ottobre 2026. Scopriamo tutte le zone e regioni coinvolte nello stato di allerta meteo gialla per rischio temporali il 20 ottobre 2026:

Emilia Romagna : Montagna piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese;

: Montagna piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese; Lazio : Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Levante;

: Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Levante; Sardegna : Iglesiente, Campidano, Bacini Flumendosa - Flumineddu, Logudoro;

: Iglesiente, Campidano, Bacini Flumendosa - Flumineddu, Logudoro; Toscana : Bisenzio e Ombrone Pt, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Costa, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Fiora e Albegna, Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia;

: Bisenzio e Ombrone Pt, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Costa, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Fiora e Albegna, Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia; Umbria: Medio Tevere, Chiascio - Topino, Alto Tevere, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiani - Paglia.

Sempre per martedì 20 ottobre 2026 scatta anche l'allerta meteo gialla per rischio idraulico che indica la possibilità di eventi alluvionali e inondazioni causati dal superamento dei livelli idrometrici critici (esondazioni, rotte arginali) lungo i corsi d’acqua principali (fiumi e grandi canali). Nella giornata del 20 ottobre 2026 l'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico riguarda solo il Lazio e nel dettaglio le zone dei Bacini Costieri Nord.

Infine da non sottovalutare è anche l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico che il Dipartimento della Protezione ha diramato per il 20 ottobre 2026 nelle regioni e zone: