L’alta pressione dell’Anticiclone Nord-Africano porterà condizioni meteo stabili con sole e caldo intenso al Centro-Sud e Isole anche nella giornata di oggi, giovedì 8 luglio, con temperature che si spingeranno fino a 39-40 gradi.

Al Nord invece la coda di una perturbazione atlantica (la numero 3 del mese), il cui nucleo scorrerà al di là delle Alpi, porterà numerosi temporali, anche di forte intensità, e una parziale attenuazione del caldo.

La massa d’aria più temperata che segue la perturbazione scivolerà poi lungo la nostra Penisola e metterà così fine all’ondata di caldo intenso, già venerdì al Centro e sulla Sardegna, dopodiché sabato anche al Sud. Il weekend del 10-11 luglio si preannuncia soleggiato e caldo, ma senza i valori estremi di questi giorni.

Le previsioni meteo per giovedì 8

Tempo bello e soleggiato al Sud. Nuvole sul resto d’Italia, anche se non mancheranno gli sprazzi di sole, specie nelle regioni centrali. Nel corso del giorno rovesci e temporali, a macchia di leopardo, su quasi tutte le regioni settentrionali, eccetto Friuli, Venezia Giulia, coste venete, Emilia Orientale e Romagna; isolati scrosci di pioggia anche sull’Appennino Centrale.

Temperature massime in calo al Nord, Toscana e Sardegna; in ulteriore lieve aumento nel resto del Centro-Sud, con punte intorno ai 40 gradi. Ventoso per venti di Maestrale sulla Sardegna.

Le previsioni meteo per venerdì 9

Giornata tra sole e nuvole nel Triveneto, con isolati rovesci sulle zone alpine; nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso durante tutto il giorno.

Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest, in calo invece al Nord-Est, Centro, Campania, nord della Puglia e Sardegna.