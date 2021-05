Meteo, giovedì 20 maggio con qualche breve fase instabile, in particolare sulle zone montuose

Proseguono i flussi atlantici verso il nostro continente, con parziale coinvolgimento della nostra penisola dove il transito di alcuni impulsi perturbati darà ancora origine a qualche breve fase instabile, in particolare sulle zone montuose del Nord-Est e in quelle interne del Centro-Sud peninsulare, e fra venerdì sera e il fine settimana al Nord.

Nel frattempo venti più freschi completeranno il ricambio d’aria sulla nostra Penisola, con le temperature che quindi entro venerdì si ridimensioneranno anche al Sud portandosi in molte zone anche leggermente sotto la media.

Nel fine settimana, invece, tornerà a farsi sentire il caldo soprattutto sulle regioni meridionali e nelle due isole maggiori che subiranno gli effetti di una temporanea incursione dell’anticiclone nord-africano, il quale favorirà picchi anche oltre i 30 gradi, specie nella giornata di domenica; le temperature risaliranno al Centro, ma in maniera più contenuta. All’inizio della prossima settimana una nuova perturbazione potrebbe investire le regioni settentrionali, mentre al Sud il caldo diverrà ancora più intenso: fra lunedì e martedì non si escludono picchi intorno ai 35 gradi.

Le previsioni meteo per giovedì 20 maggio

Tempo inizialmente soleggiato, a parte qualche annuvolamento al Sud. Nelle ore centrali del giorno aumento dell’instabilità con possibile sviluppo di rovesci o temporali a carattere isolato su alto Veneto, Friuli, Trentino, Prealpi lombarde, lungo l’Appennino e zone interne della penisola. Non è escluso qualche locale sconfinamento verso le coste del medio e basso Tirreno. Alla sera tendenza a un’attenuazione dei fenomeni.

Temperature massime in leggero calo sulle regioni del medio adriatico, al Sud e sulle Isole. Ventoso per Maestrale con mari localmente molto mossi intorno alle due Isole maggiori e in Puglia.

Le previsioni meteo per venerdì 21 maggio

Prevalenza di bel tempo al Centro-Sud, a parte il transito di strati nuvolosi alle medie e alte quote. Nubi più estese e compatte al Nord, specie fra le Alpi e l’alta pianura. Dal pomeriggio possibili deboli piogge sulle Alpi centro-occidentali in parziale estensione alle vicine pianure alla sera.

Temperature massime in rialzo in Sardegna, in calo sulla Sicilia, quasi stazionarie nel resto d’Italia: valori in generale nella media o leggermente al di sotto. Venti in prevalenza deboli. Mari poco mossi, a parte quelli meridionali che restano localmente mossi.