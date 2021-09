Meteo, giovedì 16 settembre maltempo al Centro-Nord, sole e caldo al Sud

L’alta pressione ha perso terreno lasciando scoperte le regioni centro-settentrionali dove si sono fatti strada i flussi perturbati che ci faranno compagnia per alcuni giorni. Una prima perturbazione (la n.3) sta già causando in questo giovedì 16 settembre, maltempo in diverse regioni del Centro-Nord con precipitazioni localmente intense e si allontanerà solo venerdì lasciando alle spalle condizioni di instabilità in molte aree sempre del Centro-Nord. Nel frattempo su gran parte delle regioni meridionali, ancora lambite dalla propaggine più settentrionale dell’anticiclone africano, resisteranno condizioni di tempo prevalentemente soleggiato e caldo anomalo con punte massime ancora oltre i 30 gradi.

Successivamente, nel corso del fine settimana, il tempo resterà improntato alla variabilità, soprattutto sulle regioni settentrionali che verranno raggiunte da un’altra perturbazione (la n.4) in particolare fra la fine di sabato e la giornata di domenica. Questo nuovo impulso verrà accompagnato da un nucleo di aria fredda che attraverserà i settori più settentrionali del nostro Paese causando in queste zone, oltre a precipitazioni localmente intense, anche un deciso calo termico. Al Sud e in Sicilia, invece, i termometri continueranno a segnare valori da piena estate con condizioni sicuramente più stabili.

Le previsioni meteo per giovedì 16 settembre

Nuvolosità a tratti compatta al Centro-Nord e in Sardegna. Tempo un po’ più soleggiato al Sud e in Sicilia. Piogge sparse e locali temporali al Nord, in Toscana, Umbria e Marche, in estensione alla sera anche all’alto Lazio; possibili fenomeni intensi tra Liguria e Toscana e in serata anche in Umbria e al Nord-Est. Dalla sera tempo in miglioramento all’estremo Nord-Ovest.

Temperature massime ancora estive al Centro-Sud, in calo e più vicine alla norma al Nord. Venti meridionali, moderati sui bacini di ponente; in prevalenza deboli altrove.

Le previsioni meteo per venerdì 17 settembre

Giornata a tratti nuvolosa quasi ovunque, ma con possibili ampie aperture al Nord-Ovest e all’estremo Sud. Piogge e rovesci isolati al mattino tra Liguria di Levante e regioni centrali tirreniche, e sull’estremo Nord-est. Nella seconda parte della giornata precipitazioni a carattere sparso e localmente temporalesche sui rilievi del Nord, il Levante ligure, le regioni di Nord-Est, le zone interne del Centro e il nord della Campania.

Temperature ancora elevate, con clima decisamente estivo al Sud e sulle Isole; valori più vicini alla norma al Centro-Nord.