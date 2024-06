Meteo, fiammata di caldo afoso: nel weekend fino a 40°C al Sud e temporali al Nord

L’alta pressione sta consolidando la sua presenza sull’Italia che si trova a vivere, tra venerdì 28 e l'ultimo weekend di giugno, l'apice della fiammata di caldo africano, con temperature che sfioreranno di nuovo i 40 gradi al Sud e sulle Isole. Nelle prossime ore avremo prevalenza di tempo soleggiato e stabile in gran parte del Paese, con appena qualche isolato temporale pomeridiano sulle zone alpine orientali.

L’alta pressione insisterà anche nel fine settimana del 29 e 30 giugno al Centro-Sud e sulle Isole, dove le giornate saranno soleggiate e davvero molto calde, con la possibilità che le temperature arrivino a sfiorare i 40 gradi, specie al Sud e nelle Isole Maggiori (circa 10 gradi in più rispetto al caldo tipico per la fine di giugno). Al Nord, invece, aumenterà l’instabilità a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione (la numero 10 di giugno) che potrà essere causa di forti temporali.

A inizio della prossima settimana le fresche correnti atlantiche al seguito di una veloce perturbazione in transito da Nord a Sud causeranno un aumento dell’instabilità anche verso le regioni centro meridionali, con una temporanea attenuazione del caldo in gran parte del Paese.

Le previsioni meteo per venerdì 28

Al mattino cieli sereni o al più poco nuvolosi ovunque. Nel pomeriggio nuvolosità in leggero aumento sulle Alpi, con la possibilità di qualche breve rovescio sul settore alpino orientale; sempre soleggiato e stabile sul resto d’Italia.

Temperature in generale aumento con valori quasi dappertutto compresi fra 28 e 34 gradi e possibili picchi fino a 35-37 gradi al Sud e Isole Maggiori. Venti deboli, fatta eccezione per i moderati venti di Maestrale su basso Adriatico e basso Ionio e per i venti orientali tra le Isole Maggiori.

Le previsioni meteo per sabato 29

Inizialmente tempo bello e soleggiato in tutta Italia, fatta eccezione per il settore alpino occidentale dove ci saranno già le prime piogge. Nel pomeriggio graduale aumento della nuvolosità al Nord e primi temporali su valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia, in estensione in serata anche a Veneto, Trentino Alto Adige; sempre tanto sole al Centro-Sud e Isole.

Apice dell’ondata di caldo afoso: temperature massime stazionarie o in ulteriore leggero aumento, quasi dappertutto comprese fra 29 e 36 gradi con picchi fino a 37-38 gradi al Sud e Isole.