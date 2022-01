Meteo, domenica 9 gennaio con neve, piogge diffuse e vento

Dopo l’allontanamento nella notte della perturbazione che sabato ancora insisteva al Sud, un’altra perturbazione (la numero 2 del mese), in discesa dal sud della Groenlandia, investirà l’Italia tra domenica 9 gennaio e lunedì 10, coinvolgendo soprattutto le regioni del Centro-Sud, dove porterà un’intensa ondata di maltempo invernale: sono attese piogge diffuse, venti di burrasca, mari agitati e anche nevicate fino a quote collinari; decisamente più marginale sarà il coinvolgimento del Nord, con appena la possibilità di qualche debole nevicata su Emilia Romagna e Alpi di confine.

Martedì la situazione tenderà a migliorare, il vortice di bassa pressione associato alla perturbazione si allontanerà verso la Grecia. Nei giorni successivi è poi previsto un rinforzo dell’alta pressione che garantirà un periodo di stabilità in tutto il Paese. Le temperature sono previste in ripresa a metà settimana al Nord e poi da venerdì anche al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per domenica 9 gennaio

Nuvole ovunque, ma con graduali schiarite al Nord-Ovest. Nel corso del giorno piogge sparse su Emilia orientale, Romagna, regioni centrali, Sardegna e dal pomeriggio anche al Sud e in Sicilia. Neve fino a quote collinari tra la Romagna e le zone interne del Centro.

Temperature massime in ulteriore calo al Nord-Est e regioni centrali, in rialzo in gran parte del Sud. Venti forti di Maestrale tra il Tirreno e le Isole maggiori con raffiche prossime ai 100 km/h sul settore tirrenico della Sardegna. Molto mossi o agitati i mari di ponente.

Le previsioni meteo per lunedì 10 gennaio

Bello già dal mattino al Nord-Ovest. Inizialmente nuvoloso al Nord-Est e regioni centrali tirreniche, ma con schiarite nel corso del giorno. Molte nubi altrove: piogge sparse su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania meridionale, Calabria, Sicilia e sud della Sardegna; neve fino a quote collinari sui rilievi del Centro, oltre 600-1000 metri su Appennino meridionale e montagne della Sicilia.

Temperature massime in rialzo al Nord, in ulteriore calo al Sud e regioni centrali adriatiche. Ventoso al Centro-Sud e Isole per venti di Tramontana, anche burrascosi su regioni centrali, Sicilia e Sardegna.