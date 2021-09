L'arrivo della perturbazione atlantica (la numero 5 di settembre) domenica 26 porterà un peggioramento delle condizioni meteo, con piogge diffuse e a tratti intense, al Nord e su alcune regioni del Centro. Nel resto d’Italia, invece, la situazione meteo rimarrà nel complesso tranquilla e caratterizzata da caldo anomalo. Il caldo fuori stagione si farà sentire soprattutto al Sud e Isole, dove in diverse località si registreranno picchi al di sopra di 30 gradi.

Tra lunedì 27 e martedì 28 la perturbazione, nell’allontanarsi verso est, lambirà il Centro-Sud, favorendo un po’ di instabilità residua prima sulle regioni centrali (lunedì) e successivamente su quelle meridionali (martedì), mentre i venti freschi che scivoleranno lungo la Penisola attenueranno sensibilmente il caldo fuori stagione.

Le previsioni meteo per domenica 26

Prevalenza di tempo bello al Sud. Nuvole nel resto d’Italia, anche se non mancheranno gli sprazzi di sole, specie lungo le coste adriatiche. Nel corso del giorno rovesci e temporali sparsi, anche intensi, su gran parte del Nord, Toscana e, a carattere più isolato, anche su Umbria, Marche e Sardegna.

Temperature massime in calo in gran parte del Nord, Toscana e Sardegna, in ulteriore lieve crescita al Sud.

Le previsioni meteo per lunedì 27

Alternanza tra sole e nuvole in gran parte d’Italia. Nel corso del giorno isolati rovesci e temporali su Venezie, regioni centrali e Campania; in serata qualche rovescio o temporale anche su nord della Puglia e ovest della Sicilia.

Temperature massime in leggero rialzo al Nord, in calo invece al Centro, basso versante tirrenico e Sardegna. Venti in prevalenza deboli, per lo più da ovest o nordovest.