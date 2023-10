Meteo, domenica 15 ottobre pioggia sul Nord-Est e al Centro

L’estate fuori stagione sta per prendersi una pausa: una perturbazione nord atlantica (la n.2 del mese), muovendosi verso i Balcani, lambirà l’Italia nelle prossime 36 ore, con una veloce fase instabile: tra questa notte e domenica 15 ottobre al Nord-Est e al Centro, nelle prime ore di lunedì 16 anche al Sud peninsulare. Nel frattempo proseguirà il caldo anomalo, con il termometro anche oltre i 30 gradi nelle Isole.

Ma la svolta arriverà a inizio settimana quando la massa d’aria più fredda alle spalle del fronte si riverserà sul nostro Paese, favorendo un generale calo termico, più marcato sulle regioni adriatiche e settentrionali (anche di 8-10 °C rispetto alla domenica) dove l’autunno tenterà di prendere il sopravvento.

Nel frattempo giungeranno altre due perturbazioni: una tra lunedì sera e martedì (la n.3), con effetti in termini di piogge tra la Sardegna e il Centro-Sud peninsulare. L’altra (la n.4) tra la fine di martedì e mercoledì, diretta verso il Centro-Nord, ma con traiettoria ancora incerta. Il resto della settimana resta molto movimentato: attendiamo i prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per domenica 15 ottobre

Tempo soleggiato al Sud e sulle Isole, fino a metà pomeriggio anche sulle regioni centrali adriatiche, a parte qualche nuvola in Campania. Rasserenerà sin dal mattino al Nord-Ovest e sul Trentino Alto Adige, salvo una residua nuvolosità sulla Liguria. Nuvole altrove, con piogge e locali rovesci su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, nord-ovest della Toscana, nel pomeriggio anche su Umbria, Lazio orientale e Marche, in trasferimento la sera verso Abruzzo e Molise.

Temperature massime in calo al Nord-Est, sulle Marche e nell’ovest della Sardegna; proseguirà il caldo anomalo al Centro-Sud, con picchi intorno a 30 gradi. Venti di Libeccio teso tra Liguria e Toscana; a fine giornata arriverà la Bora.

Le previsioni meteo per lunedì 16 ottobre

Su tutte le regioni cielo irregolarmente nuvoloso, con nuvolosità in generale più estesa e densa nella seconda parte della giornata. Al mattino qualche goccia di pioggia al Sud peninsulare e sul Piemonte occidentale. Nel pomeriggio tendenza a un peggioramento sulla Sardegna; qualche rovescio su bassa Campania, Basilicata e Calabria, in serata anche su bassa Toscana, Lazio e alta Campania.

Temperature massime in forte diminuzione al Nord e sulle regioni centrali adriatiche dove si resterà sotto i 20 gradi; in calo più lieve sulle centrali tirreniche, al Sud e sulla Sardegna. Punte ancora fino a 30 gradi in Sicilia. Venti orientali da deboli a localmente moderati.