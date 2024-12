Meteo, domani arriva una nuova perturbazione: ecco dove porta la pioggia. Le previsioni dal 12 dicembre

Nelle prossime ore il tempo sarà nel complesso stabile e asciutto in gran parte d’Italia, con poche piogge residue solo al Sud. Tuttavia la tregua sarà di breve durata, perché già nella seconda parte di domani, giovedì 12 dicembre, una nuova perturbazione (la numero 4 del mese) si avvicinerà alla nostra Penisola, causando un primo sensibile peggioramento del tempo sulle Isole Maggiori.

Tra venerdì e sabato questa stessa perturbazione attraverserà l’Italia, portando moderato maltempo soprattutto al Centro-Sud, con piogge sparse e qualche nevicata sull’Appennino. Nel frattempo le temperature, anche nella seconda parte della settimana, continueranno a oscillare attorno ai valori medi stagionali: si farà sentire quindi un po’ di freddo invernale, con anche qualche debole gelata al Nord, ma in ogni caso senza eccessi.

Le previsioni meteo per giovedì 12 dicembre

Domani cielo nuvoloso o molto nuvoloso su Sicilia e Sardegna, con piogge sparse soprattutto nella seconda parte del giorno. Nuvole anche su Emilia, Romagna, regioni centrali adriatiche e Sud peninsulare, ma alternate a sprazzi di sole e con qualche pioggia solo su Puglia Settentrionale e Calabria Meridionale. Soleggiato nel resto d’Italia, ma con qualche nebbia mattutina sulle pianure del Nord.

Temperature massime in leggero rialzo in gran parte d’Italia, ma comunque vicine alle medie stagionali. Venti orientali in rinforzo sui mari di ponente.

Le previsioni meteo per venerdì 13 dicembre

Prevalenza di cielo sereno sulle Venezie. Nuvole sul resto d’Italia: nel corso del giorno piogge sparse su Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna; in serata le piogge si estenderanno anche al resto del Centro-Sud. Al mattino nebbie anche fitte sulla Pianura Padana.

Temperature massime in leggero calo al Nord-Ovest, in lieve crescita nelle Isole Maggiori, pressoché invariate altrove.