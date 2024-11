Meteo: domani maltempo invernale, possibile neve a bassa quota! Le previsioni dal 21 novembre

La perturbazione numero 5 di novembre si allontana dall’Italia, con le ultime piogge al Sud fino alle prime ore di giovedì. Un’altra e più intensa perturbazione (la numero 6 del mese) attraverserà l’Italia da nord a sud nelle prossime 48 ore, portando una breve fase di maltempo invernale: in arrivo venti molto forti, piogge e nevicate fino a bassa quota sulle Alpi, insieme a un sensibile termico.

Venerdì al Nord, in Toscana e Lazio è atteso un rapido miglioramento, che sabato si estenderà a tutto il nostro Paese con il ritorno del sole ovunque. Domenica le forti e fredde correnti settentrionali saranno sostituite da una più mite e umida ventilazione meridionale a partire dai mari di ponente, con un aumento delle nuvole al Nord e un graduale rialzo termico, anche se le temperature si manterranno inferiori alla media fino a domenica.

Le previsioni meteo per giovedì 21 novembre

Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso al Centro-Nord, in Puglia e Campania, ma con nubi in aumento al Nord-Ovest e le prime nevicate sulle Alpi occidentali. Nuvole e residue piogge tra Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio migliora temporaneamente al Sud; peggiora al Nord e in Toscana, con nuvolosità compatta. Nevicate a bassa quota sulle Alpi, anche fino a fondovalle; a quote intorno a 300 metri nel resto del Piemonte, oltre 500 sulle Prealpi orientali. Piogge sparse in Lombardia, Liguria, Toscana e Sardegna. In serata piogge e rovesci diffusi anche su Venezie, Emilia Romagna, al Centro, in Campania e Calabria. Verso sera quota neve in calo nella pianura piemontese e nelle zone pedemontane lombarde: le attuali proiezioni mostrano la possibilità di neve debole anche nella zona di Torino, mentre i maggiori accumuli al suolo sono previsti sulle Alpi piemontesi e in valle d’Aosta.

Temperature in generale e brusco calo quasi ovunque. Forti venti occidentali o di Libeccio sui mari di ponente, al Centro-Sud e Isole, con mari molto mossi o agitati.

Le previsioni meteo per venerdì 22 novembre

Al mattino ampi rasserenamenti al Nord; piogge e rovesci in Romagna, regioni centrali e basso versante tirrenico; dal pomeriggio nubi e precipitazioni insistono sulle regioni centrali adriatiche, con quota neve intorno a 1200 metri; piogge al Sud e in Sicilia; migliora altrove.

Temperature mine in rialzo al Centro-Nord; massime in lieve rialzo al Nord, più marcato nelle regioni meridionali, ma solo temporaneo. Giornata ventosa, con venti molto forti in prevalenza occidentali o di Libeccio su tutti mari, nelle Isole al Centro-Sud, con raffiche anche oltre i 100 km/h sui mari di ponente e in Appennino; Tramontana sul Ligure; venti moderati o forti anche sulle Alpi, Foehn al Nord-Ovest. Mari molto mossi o agitati, rischio di mareggiate sulle coste esposte.