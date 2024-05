Meteo, dal 20 maggio nuova fase di forte maltempo: le previsioni

Al via un’altra settimana caratterizzata dall’assenza dell’alta pressione sul Mediterraneo e sull’Italia, alle prese con nuove perturbazioni e dunque con altre occasioni piovose, soprattutto sulle regioni settentrionali. Dopo il passaggio instabile di domenica al Centro-Sud, adesso ci attende la perturbazione n. 9 del mese, in risalita dal Mediterraneo sud-occidentale e sospinta verso il nostro Paese dalla circolazione di bassa pressione stazionaria tra il golfo di Biscaglia e la Francia. Dopo la Sardegna, la parte più attiva del fronte investirà le regioni del Centro-Nord tra la serata odierna e la giornata di martedì, con precipitazioni in qualche caso intense e abbondanti, sotto forma di nubifragi e con conseguenti probabili situazioni di criticità.



Il Sud Italia sarà coinvolto marginalmente, con piogge più sporadiche e di breve durata, mentre a far notizia sarà il caldo anomalo, con il termometro soprattutto oggi oltre i 30 gradi. Qui il ridimensionamento termico arriverà a metà settimana, grazie all’afflusso di aria più temperata atlantica sotto forma di intensi venti occidentali. Al Nord e su parte del Centro il tempo resterà molto instabile, favorevole ad altre piogge o temporali, con un clima più fresco e temperature anche al di sotto della media stagionale.

Le previsioni meteo per lunedì 20 maggio

Al Sud e in Sicilia tempo abbastanza soleggiato, salvo il passaggio di nuvolosità innocua a quote medio-alte. Sulla Sardegna cielo coperto con piogge e temporali sin dalla mattinata, localmente di forte intensità. Al Centro-Nord condizioni di maggiore variabilità, con spazi di sole inizialmente anche ampi, ma con i primi rovesci o temporali isolati tra Toscana, Emilia orientale e Romagna. Seguirà un generale peggioramento, con precipitazioni che, al più tardi in serata investiranno un po’ tutte le regioni centro-settentrionali. Attenzione, resta elevato il rischio di nubifragi.

Temperature: massime in calo in Sardegna, in crescita sul medio Tirreno e al Sud, con valori anche oltre i 30 gradi su regioni meridionali e Sicilia. Venti in prevalenza deboli, salvo rinforzi di Scirocco lungo la costa adriatica, sul basso Ionio e nel canale di Sicilia. Mari: mossi quelli intorno alle Isole maggiori.

Le previsioni meteo per martedì 21 maggio

Tempo inizialmente molto perturbato su regioni settentrionali, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo occidentale e alta Campania dove sono attese piogge anche intense, con rischio di temporali e nubifragi e conseguenti situazioni di criticità. Nel pomeriggio tendenza ad un generale miglioramento, con il maltempo che tenderà a concentrarsi nel Triveneto e le ultime piogge che interesseranno il nord del Piemonte e della Lombardia. Nel resto del Sud e sulla Sicilia tempo stabile e soleggiato, salvo nubi e locali piogge sulla Calabria tirrenica. Temperature: massime in calo quasi ovunque, ad eccezione del medio-basso Adriatico e del settore ionico. Venti da moderati a forti, tendenti a disporsi da ovest. Mari mossi, fino a molto mossi o agitati quelli di ponente.