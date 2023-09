Meteo, da mercoledì 13 tornano pioggia e temporali: calo termico al Centro-Nord

L’Anticiclone Nord-Africano, in graduale indebolimento, tra mercoledì 13 e giovedì 14 lascerà parzialmente spazio a una perturbazione atlantica (perturbazione numero 2 del mese) la cui coda lambirà la nostra Penisola, portando una maggior instabilità al Centro e, soprattutto, al Nord, con temperature in calo e più vicine ai valori medi stagionali.

Nelle regioni meridionali, dove invece insisterà l’alta pressione, il tempo rimarrà in prevalenza soleggiato e caldo, con temperature che, sebbene in leggera flessione, si terranno ancora al di sopra della norma.

Un’altra perturbazione (numero 3 del mese) è attesa nel fine settimana del 16 e 17 settembre, con piogge comunque per lo più concentrate sulle regioni settentrionali.

Le previsioni meteo per mercoledì 13

Nuvole al Centro-Nord e Sardegna, ma con spazio per temporanee schiarite: nel corso del giorno piogge isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, su Alpi, Nord-Ovest, pianura veneta e Sardegna. In prevalenza soleggiato al Sud.

Temperature massime in leggero calo in gran parte del Centro-Nord; ancora oltre la media al Sud, con punte di 32-33 gradi. Venti deboli, in prevalenza meridionali.

Le previsioni meteo per giovedì 14

In generale nuvoloso nelle regioni settentrionali, con rovesci e temporali più diffusi nelle ore pomeridiane, ma insistenti anche in serata, soprattutto in pianura Padana e nelle Venezie. Nuvolosità variabile al Centro-Sud, con spazio per ampie schiarite, specie in Calabria e Sicilia; locali piogge o rovesci possibili nel corso del giorno in Toscana, Marche, Abruzzo e Molise.

Temperature in lieve calo quasi ovunque, tranne in Sicilia e nel versante tirrenico del Centro. Venti deboli, in prevalenza meridionali.