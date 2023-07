Meteo, da lunedì 24 ultima fiammata di caldo: 45°C e oltre al Sud. Forti temporali al Nord

L'ondata di caldo eccezionale subirà un ulteriore intensificazione da lunedì 24, prima che l'aria più fresca riesca finalmente a spegnerla in via definitiva anche al Centro-Sud.

Lunedì 24 infatti comincia a indebolirsi l’alta pressione dell’Anticiclone Nord-Africano e torna ad aumentare l’instabilità al Nord, con temporali che dalle Alpi si spingeranno localmente anche sule vicine zone di pianura.

Il vero protagonista però sarà ancora il caldo intenso, destinato ad aumentare ulteriormente in gran parte del Centro-Sud e Isole, con possibili picchi di 45 gradi e oltre.

Martedì 25 la coda di una perturbazione atlantica attraverserà il Nord e parte del centro, accompagnata da numerosi temporali sulle regioni settentrionali e, soprattutto, da venti più freschi che favoriranno un primo sensibile calo delle temperature al Centro-Nord e Sardegna.

I freschi venti atlantici nella giornata di mercoledì 26 riusciranno infine a raggiungere anche le regioni meridionali e favoriranno la fine di questa lunga ondata di caldo intenso praticamente in tutta Italia.

Le previsioni meteo per lunedì 24

Giornata tra sole e nuvole in gran parte del Centro-Nord: al mattino rovesci e temporali sparsi sulle Alpi; nel pomeriggio ancora temporali sparsi sulle Alpi e, a carattere più isolato, anche su Pianura Padana, Appennino settentrionale e Romagna.

Temperature massime quasi ovunque in aumento: caldo estremo al Sud e nelle Isole, con punte intorno ai 45 gradi o leggermente oltre; caldo intenso anche nel resto d’Italia, con punte fino a 40 gradi al Centro e fino a 36-37 gradi al Nord. Moderati venti meridionali sui mari di ponente.

Le previsioni meteo per martedì 25

Cielo in generale nuvoloso al Nord, con rovesci e temporali sparsi su Alpi, Pianura Padana e coste dell’Alto Adriatico; a carattere più isolato qualche temporale anche sulla Liguria. Alternanza tra sole e nuvole in Toscana, Umbria e Marche, con isolati acquazzoni sulle zone appenniniche e possibili locali sconfinamenti fin lungo le coste; in generale soleggiato nel resto d’Italia.

Temperature massime in calo di qualche grado al Centro-Nord e Sardegna; ancora caldo estremo al Sud.