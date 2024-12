Meteo, 4 dicembre con clima invernale e maltempo al Centro-Sud

La prima perturbazione di dicembre sta attraversando l’Italia: tra oggi e domani porterà ancora maltempo soprattutto al Sud e nelle regioni centrali adriatiche, insieme a una ventilazione sostenuta. Al Nord invece in questi giorni il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso. La parte centrale della settimana sarà anche caratterizzata da temperature che oscilleranno attorno a valori normali per il periodo, con un po’ di freddo tipico di inizio dicembre.

L’evoluzione per gli ultimi giorni della settimana rimane piuttosto incerta, ma è comunque probabile il rapido passaggio di due diverse perturbazioni (la numero 2 e la numero 3 del mese), responsabili di condizioni di tempo instabile, con occasione per delle precipitazioni e vento molto forte anche nel corso del weekend dell’Immacolata.

Le previsioni meteo per mercoledì 4 dicembre

Ampi rasserenamenti al Nord, dopo una mattinata con nuvolosità sparsa e qualche nebbia in gran parte della pianura Padana, al Nord-Est e in Emilia. Più nuvole nel resto dell’Italia, compatte e accompagnate da piogge isolate in Romagna, regioni centrali adriatiche e al Sud, con precipitazioni più diffuse e insistenti in serata, specie al Sud e in Sicilia; quota neve in calo la sera su Marche e Abruzzo fino a 1300/1500 metri. Temperature massime in rialzo in Pianura Padana, in leggera diminuzione nel resto del Paese. Venti da moderati a tesi su gran parte dei nostri mari, nell’Appennino dell’Emilia Romagna, in Liguria e Sardegna.

Le previsioni meteo per giovedì 5 dicembre

Giovedì bel tempo al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Nuvoloso sul resto d’Italia: piogge sparse su regioni centrali adriatiche e gran parte del Sud, fatta eccezione per la Campania, possibili rovesci di forte intensità in Calabria e Sicilia; neve sul versante adriatico dell’Appennino Centrale oltre 900-1200 metri. Temperature massime in generale stazionarie o in ulteriore leggero calo, comunque vicine ai valori medi stagionali.