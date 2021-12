Meteo, alta pressione in rinforzo: 14 dicembre con poche piogge

Almeno fino a venerdì su gran parte d’Italia insisterà l’alta pressione, che garantirà al Belpaese condizioni meteo per lo più stabili. Le piogge quindi si terranno in generale lontane dall’Italia, mentre un po’ di nuvolosità innocua insisterà più che altro al Sud e sulle regioni del medio versante adriatico.

La stabilità atmosferica però favorirà anche la formazioni di nebbie, soprattutto al Nord e nelle zone interne del Centro, e purtroppo anche un graduale peggioramento della qualità dell’aria, specie nella Pianura Padana, dove con maggior facilità si accumuleranno le sostanze inquinanti.

Per quel che riguarda le temperature, saranno ancora possibili deboli gelate notturne al Nord e nelle zone interne del Centro; tuttavia l’arrivo di aria più calda in quota determinerà un notevole rialzo dello zero termico fino a circa 3000 metri di quota, con conseguenti condizioni di clima insolitamente mite nelle ore diurne su gran parte delle aree montuose alpine.

Le previsioni meteo per martedì 14 dicembre

Martedì un po’ di nuvole sul medio Adriatico e al Sud, dove non può escludere qualche debole e isolata pioggia. Inizialmente sereno nel resto dell’Italia, ma con nebbia a banchi in Pianura Padana e nelle valli toscane; nel pomeriggio modesto aumento della nuvolosità al Centro-Nord, per il transito di un po’ di nubi alte che si limiteranno più che altro a velare il cielo.

Temperature massime in aumento al Sud. Venti moderati di Tramontana e Maestrale sul Medio Adriatico e al Sud; mossi o localmente molto mossi i relativi mari.

Le previsioni meteo per mercoledì 15 dicembre

Mercoledì ancora un po’ di nuvole su regioni centrali adriatiche e al Sud, con la possibilità di qualche pioggia in serata Marche e Abruzzo. In generale sereno o poco nuvoloso altrove, ma con nebbia diffusa in Val Padana, anche fitta nelle prime ore del mattino e in sollevamento in giornata con formazione di strati di nubi basse anche persistenti.

Temperature stabili o in lieve diminuzione. Clima pomeridiano mite nelle aree soleggiate del Nord, specie nelle Alpi, in Toscana e Sardegna; valori contenuti, invece, nelle aree nebbiose e nel resto del Centro-Sud dove insisterà una ventilazione settentrionale, soprattutto su Adriatico e Ionio, dove i mari risulteranno localmente molto mossi.