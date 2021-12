Nel fine settimana su gran parte del Centro-Nord insisterà l’alta pressione, che garantirà ancora condizioni meteo stabili e tempo asciutto, con il fastidio principale portato dalle nebbie, che in alcune zone della Pianura Padana insisteranno anche nelle ore centrali del giorno. Le regioni meridionali invece saranno raggiunte da un nucleo di aria molto fredda proveniente da est: la giornata di sabato al Sud sarà quindi caratterizzata da nuvole, un po’ di piogge, qualche nevicata in montagna, molto vento e temperature in calo, mentre domenica insisteranno solo un po’ di nuvole innocue.

Nei primi giorni della prossima settimana, lunedì 20 e martedì 21 dicembre, il tempo sarà nel complesso stabile e asciutto, con l’alta pressione allungata a occupare gran parte del Paese.

Lo scenario meteo sull’Italia potrebbe cambiare radicalmente da metà settimana, quando i modelli matematici suggeriscono la ritirata dell’alta pressione e il ritorno a una fase dominata da umide correnti atlantiche: ad oggi non si può quindi escludere un Natale più movimentato, a tratti piovoso e, al Nord, anche più freddo.

Le previsioni meteo per sabato 18 dicembre

Sabato nuvole su Abruzzo, Molise e regioni meridionali, con qualche pioggia su Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e nevicate sui rilievi di queste regioni oltre 700-1000 metri. Nel resto d’Italia prevalenza di tempo bello, ma con molte nebbie sulle pianure del Nord, specie al mattino.

Temperature massime in generale diminuzione, soprattutto al Sud. Ventoso al Centro-Sud per venti di Grecale o Tramontana, anche forti sulle regioni meridionali, dove sono possibili raffiche di burrasca, fino a 70-80 Km/h. Poco massi i mari settentrionali; in generale mossi o molto mossi gli altri bacini, anche agitati il Basso Adriatico e lo Ionio.

Le previsioni meteo per domenica 19 dicembre

Domenica alternanza tra sole e nuvole al Sud Peninsulare, comunque senza piogge significative. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia, ma con molte nebbie sulla Pianura Padana, in diverse zone insistenti anche nelle ore centrali della giornata.

Temperature massime quasi dappertutto in leggero rialzo.