Meteo 4 luglio: piogge e temporali al Centro-Nord, ecco le zone coinvolte

In questa prima parte di settimana, il tempo si mantiene estremamente variabile e instabile al Nord e su parte del Centro con ancora numerose piogge anche temporalesche. Al Sud e nelle Isole la situazione è più tranquilla con tempo sostanzialmente soleggiato e stabile. In questo inizio di settimana le temperature stanno facendo registrare valori estivi in linea con le medie stagionali e senza eccessi intorno ai 30 gradi.

Poi da mercoledì, al Centro-Sud andrà gradualmente consolidandosi l’Anticiclone nordafricano, garanzia di tempo soleggiato e prevalentemente stabile ma anche con caldo in aumento specie nelle nostre due Isole maggiori dove le temperature torneranno a superare i 35 gradi con possibili picchi, nel fine settimana anche di 40 gradi e oltre. Le regioni settentrionali invece vedranno per qualche giorno ancora, fino a giovedì, condizioni di tempo instabile, a tratti piovoso e temporalesco, con caldo contenuto.

Tuttavia l’attuale tendenza evidenzia a partire da venerdì un rinforzo dell’alta pressione africana anche sul Nord Italia dove è atteso un deciso aumento del caldo e dell’afa. Verso la fine della settimana, quindi, prenderà gradualmente il via la seconda ondata di caldo africano dell’estate.

Le previsioni meteo per martedì 4 luglio

Oggi nuvolosità sparsa con un cielo parzialmente nuvoloso o localmente nuvoloso al Centro-Nord e con tempo instabile sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche dove sono attesi locali rovesci o temporali; fenomeni più isolati sui rilievi di Toscana. Umbria e Lazio.

Giornata più tranquilla e soleggiata al Sud e Isole maggiori. Temperature massime in lieve calo tra il Nord-Est e le regioni centrali adriatiche, in leggera crescita in Sardegna, stazionarie altrove. Venti deboli con qualche modesto rinforzo di Maestrale tra il Tirreno e le Isole maggiori. Ancora localmente un po’ mossi i mari di ponente; calmi o poco mossi l’Adriatico e lo Ionio.

Le previsioni meteo per mercoledì 5 luglio

Al Nord inizio di giornata con una prevalenza di nuvole ma con tendenza ad ampie schiarite in pianura e lungo le coste dell’Emilia Romagna; nel pomeriggio sviluppo di rovesci e temporali sparsi su Alpi, Veneto e Friuli con parziale coinvolgimento verso sera anche dell’Emilia settentrionale; isolati fenomeni anche sull’Appennino settentrionale. Al Centro-Sud e Isole tempo in gran parte soleggiato, salvo un po’ di nuvolosità in sviluppo a metà giornata nelle aree interne montuose con la possibilità di brevi e isolati piovaschi in Appennino. Temperature in aumento al Centro-Nord e Sardegna, stazionarie al Sud e Sicilia. Venti deboli, salvo moderati rinforzi di Libeccio nel Mar Ligure e di Maestrale tra basso Adriatico e alto Ionio.