Meteo 31 luglio: qualche temporale e tregua dal caldo estremo, ma durerà poco

Una perturbazione ha la nostra Penisola nelle ultime ore, e prima di allontanarsi definitivamente in direzione dei Balcani oggi farà ancora sentire la sua influenza sulle condizioni meteo dell'Italia. Un po’ di instabilità residua è infatti attesa al Sud, dove si formerà qualche temporale, per lo più concentrato sulle zone appenniniche. Nel frattempo l’aria relativamente più fresca al seguito della perturbazione favorirà un calo delle temperature e una sensibile attenuazione del caldo anche al Sud, mettendo così fine all’ultima intensa ondata di caldo africano.

La tregua sarà però di breve durata, perché la prossima settimana l’Anticiclone Nord-Africano tornerà gradualmente a consolidare la sua posizione sull’Italia, favorendo condizioni di tempo prevalentemente soleggiato e un nuovo aumento delle temperature, con l’inizio di un’altra ondata di caldo intenso già intorno a mercoledì.

Le previsioni meteo per domenica 31 luglio

Oggi nuvole su Umbria, zone interne della Toscana, Basso Lazio, Abruzzo, Molise e Sud Italia, ma alternate a momenti soleggiati e con pochi brevi temporali solo sulle zone appenniniche e sui rilievi siciliani; possibili locali sconfinamenti lungo le coste ioniche della Calabria. Nelle altre regioni prevalenza di tempo soleggiato.

Temperature massime in rialzo nelle regioni centrali, in calo al Sud e Isole Maggiori. Moderati venti di Maestrale al Centro-Sud e Isole.

Le previsioni meteo per lunedì 1 agosto

Domani un po’ di nuvole in Calabria e Sicilia, con isolati temporali pomeridiani sulle zone montuose. In generale soleggiato altrove, fatta eccezione per qualche breve rovescio pomeridiano sulle Alpi Centrali e Orientali.

Temperature massime quasi dappertutto in leggera crescita per il graduale rinforzo dell'alta pressione.