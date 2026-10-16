Meteo, venerdì 16 ottobre di tempo stabile. Perturbazione in vista

L’alta pressione presente sul Mediterraneo centro-occidentale e l’Italia si sta indebolendo ma riuscirà ancora a garantire prevalenti condizioni di stabilità fino a sabato 17 ottobre, con quasi totale assenza di precipitazioni e temperature diurne oltre la media in molte regioni.

Questo graduale cedimento dell’anticiclone è legato all’avvicinamento di una perturbazione (la n.4 di ottobre) che nella giornata di domenica 18, ma in realtà già a partire dalla fine di sabato 17, darà luogo a un peggioramento per lo più nei settori occidentali del Paese, accompagnato anche da un rinforzo dei venti di Scirocco.

Lunedì 19 il sistema nuvoloso tenderà ad allontanarsi verso ovest favorendo un parziale miglioramento della situazione nelle zone interessate da nubi e piogge. Tuttavia, fra martedì 20 e mercoledì 21 sul Mediterraneo torneranno a prevalere le correnti occidentali in quota, responsabili di un più generale peggioramento del tempo con le piogge che raggiungeranno tutto il territorio.

Durante tutta la fase fra domenica e metà della prossima settimana, nei bassi strati domineranno, invece, le correnti sciroccali che contribuiranno a mantenere le temperature relativamente miti in molte regioni.

Le previsioni meteo per venerdì 16 ottobre

Tempo quasi ovunque stabile, ma con velature in transito e locali annuvolamenti più compatti in Liguria, coste toscane, settore del basso Tirreno e nel medio Adriatico. Iniziale presenza di banchi nuvolosi bassi e qualche nebbia sulla Pianura Padana occidentale e nelle valli del Centro fra Toscana, Umbria e alto Lazio, in graduale diradamento. Nel pomeriggio possibili piogge fra bassa Calabria e Messinese.

Temperature massime senza grandi variazioni, per lo più tra 19 e 24 gradi ma con punte di 25-27 sulle regioni tirreniche e meridionali. Ancora un po’ ventoso per Maestrale al Sud e parte del Centro. Mossi o molto mossi l’Adriatico meridionale e lo Ionio.

Le previsioni meteo per sabato 17 ottobre

Altra giornata in prevalenza stabile, ma con nuvolosità irregolare alternata a schiarite maggiormente ampie e durature in Puglia e zone limitrofe. Non si escludono isolate piogge in Sicilia. Alla sera nubi in addensamento al Nord-Ovest con qualche pioggia in arrivo sulle Alpi occidentali.

Temperature per lo più in lieve calo nei valori massimi, con punte fino a 22-23 gradi e 24-25 su regioni tirreniche e Isole maggiori. Venti generalmente deboli. Ancora un po’ mossi i mari meridionali ma con tendenza ad attenuazione del moto ondoso.