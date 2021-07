Meteo, 26 e 27 luglio Italia divisa tra forti temporali e gran caldo

In questo inizio di settimana ancora condizioni meteo in prevalenza soleggiato e caldo intenso al Centro-Sud e Isole, con punte anche di 40 gradi, mentre al Nord tra lunedì 26 e martedì 27 insisteranno numerosi temporali che contribuiranno anche a mantenere più contenute le temperature, in molte aree anche al di sotto della norma. I temporali che si formeranno, numerosi, al Nord, saranno localmente anche intensi, con il rischio quindi di nubifragi e forti raffiche di vento.

Il caldo è destinato ad aumentare ulteriormente da metà settimana, quando torneranno a essere coinvolte anche le regioni settentrionali, dove anche la situazione meteo diventerà più stabile.

Le previsioni meteo per lunedì 26

Nuvole al Nord, dove si formeranno numerosi temporali, localmente intensi soprattutto su Piemonte, Lombardia e Venezie. Alternanza tra sole e nuvole al Centro e in Sardegna con rischio di isolati rovesci in Toscana e sulla parte settentrionale dell’isola.

Temperature in calo al Nord, gran parte del Centro e sulla Sardegna Occidentale; caldo decisamente intenso al Sud, dove non si escludono picchi prossimi ai 40 gradi. Insistono i venti di Scirocco su quasi tutti i mari. Il Mar Tirreno risulterà localmente molto mosso.

Le previsioni meteo per martedì 27

Temporali sparsi già dal mattino su Nord-Est, Lombardia, Emilia, Levante Ligure e nord della Toscana, più isolati invece in Piemonte. Nel pomeriggio aumento dell’instabilità, con temporali che interesseranno tutto il Nord Italia, con una graduale attenuazione sui settori di Nord-Est, lungo la bassa pianura padana, in Romagna e sulla Toscana settentrionale. In serata piogge in attenuazione su gran parte del Nord.

Nel resto d’Italia giornata più stabile, con cielo sereno al Sud, qualche nuvola in più sul Centro e in Sardegna, dove non mancheranno ampie schiarite.

Temperature senza sensibili variazioni, il clima resta molto caldo al Centro-Sud, con punte vicini ai 40 gradi al Sud e in Sicilia. Continuano a dominare i venti meridionali di Scirocco.