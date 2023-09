La prima settimana d'autunno si apre con piogge e temporali anche intensi: le previsioni meteo per lunedì 25 settembre

La perturbazione numero 6 di settembre, che nelle ultime ore ha raggiunto il Sud Italia, porterà ancora condizioni di instabilità almeno fino a martedì 26 settembre: piogge e temporali localmente intensi coinvolgeranno in particolare le regioni centrali adriatiche, le regioni meridionali e la Sicilia.

L’aria fresca al seguito della perturbazione interromperà il caldo anomalo anche al Sud, mentre al Nord e in gran parte del Centro - dopo il sensibile calo termico registrato nei giorni scorsi - la colonnina di mercurio torna a risalire rapidamente: entro metà settimana i valori si riporteranno al di sopra della media stagionale.

Le previsioni meteo per lunedì 25 settembre

Cieli sereni o poco nuvolosi al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna; nuvole e instabilità altrove, con piogge sparse in Abruzzo, Molise, regioni meridionali e Sicilia; nelle ore pomeridiane maggior rischio di fenomeni a carattere di rovescio e temporale, più diffusi e localmente intensi, con possibilità di grandine, in Calabria e Sicilia.

Temperature in rialzo al Centro-Nord, specie nei valori massimi; in calo al Sud e Sicilia. Moderati venti settentrionali al Centro-Sud e sulle Isole.

Le previsioni meteo per martedì 26 settembre

Rovesci e temporali insistono al Sud, specie nelle zone interne e ioniche, e in gran parte della Sicilia, risparmiando però le coste campane e il nord della Puglia. Tempo in prevalenza soleggiato nel resto del Paese, a parte un po’ di nubi sparse nell’Appennino centrale e il transito di velature in serata al Nord.

Temperature in rialzo ovunque, con massime oltre la norma al Nord, in Toscana, Lazio e Sardegna. Venti ancora settentrionali, ma in attenuazione.