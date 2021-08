Meteo, 25 e 26 agosto temporali e calo termico anche al Sud

L’Italia continua a sentire gli effetti della perturbazione numero 5 di agosto, con condizioni meteo instabili e un generale calo delle temperature che mercoledì 25 si estenderà anche a parte del Sud Italia: l’aria fresca di origine atlantica sta infatti raggiungendo anche le estreme regioni meridionali dove favorirà entro giovedì 26 una sensibile attenuazione del caldo e, già nelle prossime ore, la formazione di qualche temporale.

La situazione meteo potrebbe rimanere movimentata anche nell’ultima parte della settimana: le proiezioni infatti confermano il passaggio di un’altra perturbazione (la numero 6 del mese), i cui effetti si avvertiranno a partire da giovedì sera al Nord-Est, e soprattutto tra venerdì 27 e sabato 28, con piogge che ancora una volta si concentreranno per lo più al Centro-Nord, domenica anche parte delle regioni meridionali.

Le previsioni meteo per mercoledì 25

Prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi in Sicilia, Emilia e coste dell’Alto Adriatico. Altrove alternanza tra sole e nuvole: nel corso del giorno isolati rovesci e temporali più probabili su Alpi, regioni centrali adriatiche, Appennino centro-meridionale, Puglia e Basilicata.

Temperature massime in calo su regioni adriatiche, parte del Sud, Sardegna orientale e nord-ovest della Sicilia: ancora elevate sul resto della Sicilia e in Calabria, con punte intorno ai 35 gradi. Venti da deboli a moderati, per lo più settentrionali.

Le previsioni meteo per giovedì 26

Giornata tra sole e nuvole su Alpi orientali, Abruzzo, Molise e Sud, con isolati rovesci o temporali su Puglia, Basilicata, Calabria e rilievi della Sicilia. Prevalenza di tempo bello nel resto d’Italia.

Temperature massime in calo all’estremo Sud, in leggero rialzo altrove, comunque in generale vicine alla norma.