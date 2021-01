Meteo, 22 gennaio con vento intenso e rischio nubifragi

Un'intensa perturbazione sta investendo l'Italia: si apre una giornata di forte maltempo per il Belpaese, sferzato da venti fino a tempestosi e piogge abbondanti

Le condizioni meteo restano perturbate sull'Italia: dopo il transito della perturbazione numero 8 di gennaio, che ha investito ieri il Paese, oggi si faranno sentire gli effetti di un sistema perturbato ancora più intenso.

Attiva soprattutto nella seconda parte di venerdì e fino a sabato mattina, la perturbazione numero 9 di gennaio porterà piogge e temporali al Nord, in Sardegna e nelle regioni tirreniche, con rischio di nubifragi tra Liguria e alta Toscana, venti meridionali molto forti e temperature più miti, con punte di 20 gradi in Sicilia. Sono previste altre abbondanti nevicate sulle Alpi. Condizioni critiche nell’Appennino centrale, sia per i venti intensi, sia per il rialzo termico, che con la pioggia contribuirà ad una rapida fusione del manto nevoso ancora presente.

Sabato 23 gennaio dovremo ancora fare i conti con venti molto intensi e mari agitati, con il maltempo che insisterà al Sud; ultime precipitazioni anche al Nord-Est. Breve tregua nel resto dell’Italia, interrotta in tarda serata dall’avvicinarsi della decima perturbazione del mese, che attraverserà nel corso della giornata di domenica l’Italia, portando forti temporali nel basso versante tirrenico.

Le previsioni meteo per venerdì 22 gennaio

Maltempo al Nord e sulle regioni tirreniche, con piogge sparse fin dalle prime ore della giornata, nevicate sulle Alpi oltre 1000-1200 metri, e rischio di forti rovesci o temporali soprattutto in Liguria e Toscana, con possibili nubifragi; dal pomeriggio isolati temporali anche nella Sardegna occidentale e qualche pioggia in Umbria, Marche e nord della Puglia. Schiarite all’estremo Sud. Tra sera e notte peggiora al Nord-Est e i temporali si spostano su Lazio e Campania.

Temperature minime in netto rialzo al Centro-Sud; massime in aumento quasi ovunque. Giornata ventosa con forti venti meridionali. Libeccio con raffiche fino a 80/100 km/h in Sardegna e in Appennino. Mari molto mossi o agitati.

Le previsioni meteo per sabato 23 gennaio

Al mattino ampie schiarite in Valle d’Aosta, Piemonte e Ponente Ligure. Piogge al Nord-Est, con nevicate oltre i 1000 metri sulle Alpi; piogge deboli in esaurimento in Lombardia, Emilia e interno del Centro. Rovesci e temporali anche forti al Sud e in Sicilia.

Nel pomeriggio ci sarà una generale attenuazione delle precipitazioni, in attesa dell’arrivo di un’altra perturbazione (la nr. 10 di gennaio) che in serata porterà nevicate sulle Alpi occidentali e sull’Appennino tosco-emiliano e piogge in Sardegna e nel versante tirrenico.

Temperature di nuovo in calo al Centro-Sud e in Sardegna, in deciso rialzo nei valori massimi al Nord. Venti molto intensi occidentali sui mari di ponente, con possibili mareggiate; Libeccio nello Ionio e nel basso Adriatico. Mari molto mossi o agitati.