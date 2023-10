Meteo 21 ottobre: la tempesta Aline porta piogge diffuse, forti venti e rischio nubifragi

L’intensa perturbazione atlantica (la numero 5 del mese) - denominata tempesta Aline -, che ha raggiunto l’Italia, nelle prossime ore porterà diffuso maltempo con piogge che risulteranno più insistenti al Nord, medio versante tirrenico e regioni meridionali. Non si possono escludere fenomeni meteo particolarmente intensi, con il rischio di nubifragi; la giornata sarà anche decisamente ventosa, con forti venti meridionali che, sebbene in parziale attenuazione, in alcune zone del Sud soffieranno ancora a 70-80 km/h.

Domani (domenica 22 ottobre) tempo in miglioramento in tutta Italia, con la perturbazione che si allontanerà dalla nostra Penisola. Il passaggio della perturbazione sarà comunque accompagnato da un generale calo delle temperature che anche al Centro-Sud si porteranno su valori nel complesso normali per questo periodo. Anche la prossima settimana rimarrà meteorologicamente movimentata, con l’alta pressione lontana dall’Italia e alcune perturbazioni dirette sul nostro Paese.

Le previsioni meteo per oggi, sabato 21 ottobre

Nuvole ovunque. Nel corso del giorno piogge sparse su gran parte del Nord, Toscana, Umbria, Lazio, Sud e Isole.

Temperature massime in diminuzione in Emilia, Romagna e al Centro-Sud. Venti forti dai quadranti meridionali al Sud, per lo più moderati altrove. Agitati i mari del Sud, in generale mossi o molto mossi altrove.

Le previsioni meteo per domenica 22 ottobre

Tempo in diffuso miglioramento. La nuvolosità rimarrà un po’ più diffusa e insistente in Friuli, Lazio. Campania e Sardegna ma con basso rischio di piogge. Nelle altre regioni cielo tra il poco e il parzialmente nuvoloso.

Temperature in lieve rialzo sulle regioni del versante tirrenico; in generale avremo valori massimi pomeridiani vicini alle medie stagionali. Venti per lo più deboli o al più localmente moderati sui mari di ponente. Moto ondoso in attenuazione ma con mare ancora mosso nel Ligure, al Sud e intorno alle due Isole maggiori.