Meteo, 21 maggio ancora maltempo con rischio temporali: ecco dove

La perturbazione (numero 6 del mese) che insiste sull’Italia, domenica 21 maggio porterà ancora maltempo, favorendo molta instabilità nelle regioni del Centro-Sud, dove si formeranno numerosi temporali, specie nelle ore centrali del giorno; il Nord invece godrà di un parziale miglioramento del tempo, con il sole che tornerà a far capolino tra le nubi mentre le piogge saranno decisamente meno diffuse e meno insistenti. La prossima settimana le condizioni meteo andranno incontro a un ulteriore miglioramento: il sole guadagnerà terreno e le piogge si faranno ancor meno numerose, con l’instabilità residua che si concentrerà prevalentemente su Alpi e zone interne del Centro-Sud, mentre le temperature risaliranno in tutta Italia, attestandosi su valori nel complesso normali per il periodo.

Le previsioni meteo per domenica 21 maggio

Domenica nuvole ovunque, anche se non mancheranno i momenti di tempo bello, specie lungo le coste del medio e alto versante adriatico. Nel corso del giorno rovesci e temporali qua e là su Valle d’Aosta, Piemonte, Levante Ligure, regioni tirreniche, zone interne del Centro, Basilicata, Salento e Isole Maggiori. Temperature massime in rialzo in gran parte d’Italia, con l’aumento più marcato al Nordovest, Emilia, Romagna e regioni centrali adriatiche. Venti in parziale attenuazione. Mari comunque in generale mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per lunedì 22 maggio

Lunedì al mattino un po’ di nuvole e isolati piovaschi al Sud e Appennino Abruzzese e Molisano; in prevalenza bello nel resto d’Italia. Nel pomeriggio sempre in prevalenza soleggiato in Emilia e coste del medio e alto versante adriatico; alternanza tra sole e nuvole altrove, con isolati rovesci e temporali su Alpi, regioni tirreniche, Appennino Abruzzese e Molisano, Basilicata, Salento, Sicilia Orientale e sud della Sardegna. Temperature massime in ulteriore leggero aumento al Nord, Toscana e Sardegna.