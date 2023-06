Meteo, 13 giugno tempo instabile. Nuova perturbazione in arrivo

L’area mediterranea e l’Italia rimangono per ora interessate da una circolazione instabile. Tra mercoledì 14 e venerdì 16 giugno si conferma anche il transito di un’altra perturbazione atlantica (la n. 4 di giugno) proveniente dal Mediterraneo occidentale, che attraverserà le nostre regioni centro-meridionali portando una fase di maltempo, con piogge e temporali anche di forte intensità, insieme ad un rinforzo dei venti.

Le temperature, al momento, rimangono su valori nella norma o leggermente al di sotto, soprattutto nelle aree più interessate da nuvole e piogge. Verso la fine della settimana, sembra probabile il rinforzo dell’alta pressione con una stabilità più diffusa e temperature in aumento, una tendenza che andrà comunque confermata nei prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per martedì 13 giugno

Molto nuvoloso fin dal mattino al Nord, con piogge anche intense e temporali al Nord-Ovest. Nuvolosità in aumento nel resto d’Italia a partire dalle Isole maggiori e dalle regioni tirreniche, più diffusa dal pomeriggio quando avremo lo sviluppo di rovesci e temporali sparsi, localmente forti con rischio di nubifragi e grandine, anche su Alpi orientali, Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzo e, in forma più isolata, nelle zone interne del Sud e nel nord-est della Sardegna. Tra sera e notte ancora instabilità al Nord-Ovest, in Toscana, Lazio e Umbria.

Temperature in calo al Nord e regioni centrali tirreniche. Venti deboli, ma con possibili forti raffiche durante i temporali. Mari poco mossi.

Le previsioni meteo per mercoledì 14 giugno

Al Nord prevarranno nel complesso le nuvole ma con alcune piogge limitate al settore ligure e possibili episodi di instabilità nel pomeriggio lungo le Alpi, in serata anche sul Piemonte. Al Centro-Sud, qualche iniziale schiarita sul Sud peninsulare, per il resto molte nuvole e tempo in peggioramento. Piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con possibili episodi di forte intensità, in propagazione a iniziare da Sardegna, settore centrale tirrenico e Sicilia e in estensione entro sera anche alle altre regioni.

Temperature massime in lieve rialzo in Val Padana, per lo più in leggero calo al Centro e nelle Isole. Venti in locale intensificazione sul Tirreno, al Sud e nelle Isole.