Meteo, 10 marzo con piogge e temporali su parte del Centro-sud

Nella giornata di venerdì una veloce perturbazione atlantica (la n. 4 del mese di marzo) porterà una breve fase instabile con piogge e rovesci in molte regioni, soprattutto su quelle tirreniche e un deciso rinforzo dei venti di Maestrale sui mari di ponente. Anche in questo caso non sono previste piogge o nevicate di rilievo in gran parte del Nord, in particolare nelle regioni di Nord-Ovest, le più colpite dalla grave e prolungata siccità. Nel fine settimana torneranno condizioni di tempo più stabile e soleggiato ma con giornate che restano ventose soprattutto intorno alle due Isole maggiori e con gran parte dei mari mossi o molto mossi. Fino a sabato le temperature faranno registrare valori oltre le medie con punte intorno ai 20 gradi soprattutto al Nord, Sardegna, Sicilia, settore adriatico e ionico; domenica probabile temporaneo calo sulle regioni settentrionali e adriatiche. L’attuale tendenza evidenzia la possibilità che tra martedì e mercoledì l’Italia possa essere attraversata da una nuova perturbazione.

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 10 marzo

Giornata con una prevalenza di nuvole e con piogge sparse associate anche rovesci o temporali sulle regioni del versante tirrenico e nelle zone interne del Centro-Sud. Parzialmente nuvoloso ma con basso rischio di piogge su Sardegna, Sicilia e coste adriatiche centro-meridionali. Al Nord qualche precipitazione al mattino su Alpi (neve oltre 1500-1600 metri), estremo levante ligure, nord ed est della Lombardia, Nord-Est ma con schiarite ampie nel pomeriggio. Temperature in lieve e generale calo ma sempre oltre le medie stagionali con punte anche vicine ai 20 gradi al Sud e Isole maggiori. Forti venti da ovest su basso Ligure, Tirreno, Isole e al Sud.

Le previsioni meteo per sabato 11 marzo

Al Nord cielo poco nuvoloso, a parte una maggiore nuvolosità sulle Alpi con precipitazioni sparse (nevose ad alta quota oltre i 1700-2000 metri) tra il Piemonte e la Valle d’Aosta. Nuvolosità sparsa al Centro-Sud con un cielo parzialmente nuvoloso o localmente nuvoloso ma con qualche pioggia possibile, comunque debole e isolata, sulla Calabria tirrenica. Temperature oltre la norma con valori per lo più tra 15 e 19 gradi ma con punte di 20-22 gradi. Forte Maestrale su Sardegna, Sicilia e Tirreno centro-meridionale; intenso Libeccio sullo Ionio meridionale. Mari di ponente agitati.