Meteo, sabato 1 ottobre con maltempo localmente intenso per alcune regioni: le zone a rischio

La perturbazione numero 9 di settembre, prima di abbandonare definitivamente la nostra Penisola, influenzerà ancora le condizioni meteo soprattutto al Sud nella giornata di sabato 1 ottobre. Rovesci e temporali localmente potrebbero risultare anche intensi.

Scenario meteo più tranquillo nel resto d’Italia dove, nonostante un po’ di nuvolosità residua, le piogge saranno poche.

Domenica il miglioramento del tempo si estenderà a tutto il Paese per una rimonta progressiva dell’alta pressione, destinata poi ad accompagnarci per alcuni giorni. La prima settimana di ottobre, infatti, trascorrerà per tutti nel segno della calma meteorologica, con tempo stabile e caldo fuori stagione almeno fino a sabato 8 ottobre. Si profila un vero e proprio colpo di coda dell’estate, con temperature sensibilmente oltre la norma.

Le previsioni meteo per sabato 1 ottobre

Sabato cielo nuvoloso al Sud, con piogge sparse soprattutto su Puglia, Basilicata, Campania, Calabria Tirrenica e nord della Sicilia. Nel resto d’Italia alternanza tra sole e nuvole, con isolati piovaschi residui su Alpi, Umbria, Abruzzo e Molise. Temperature massime in lieve calo in gran parte del Centro-Sud, in rialzo al Nord: possibili punte di 30 gradi in Sicilia Orientale. Venti moderati o forti di Maestrale sulle Isole e sul Tirreno Centrale e Meridionale.

Le previsioni meteo per domenica 2 ottobre

Domenica tempo nel complesso soleggiato, anche se non mancheranno un po’ di nubi basse su Liguria, Toscana, Sardegna e Sicilia Tirrenica mentre al Nord è atteso il passaggio di qualche velatura.

Temperature: massime in sensibile rialzo sulla Sardegna, in ulteriore aumento al Nord e sulle centrali tirreniche, senza grandi variazioni altrove. Caldo fuori stagione, con valori ovunque compresi tra 22 e 27 gradi, fino a 28-30 al Sud e sulle Isole. Venti: tesi o forti di Maestrale su Sardegna, Sicilia, estremo Sud e mari prospicienti, che resteranno molto mossi.