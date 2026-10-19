Maltempo in Sicilia, forti temporali nella notte tra Catanese e Messinese: a Letojanni caduti 107 mm di pioggia

L'autunno è entrato nel vivo anche in Sicilia dove nelle ultime ore si sono registrati fenomeni temporaleschi intensi e violenti in diverse zone. Tra le più colpite ci sono quelle del Catanese e il Messinese dove si sono registrati temporali abbondanti. La situazione.

Sicilia, piogge torrenziali tra Catania e Messina

Un fronte perturbato ha interessato, nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 ottobre 2026, gran parte della regione Sicilia con eventi meteorologici violenti ed intensi. Nel dettaglio tra le zone più colpite ci sono quelle del Catanese e Messinese dove si sono registrati temporali intensi ed abbondanti con conseguenti criticità.

Piogge intense anche Catania, in particolare nella zona di Nord-Est, ma successivamente anche nel Messinese con accumuli di pioggia importanti in diversi centri. Dati alla mano è caduta tanta di quell'acqua nel corso della notte da far accumulare circa 34 mm a San Gregorio di Catania, 84 mm a Forza d’Agrò e fino a 107 mm a Letojanni.

Si tratta di accumuli record considerando che le piogge hanno interessato le zone del Catanese e Messinese soprattutto nel corso della notte, ma confermato il transito di un sistema perturbato intenso e violento.

#Messina, #maltempo a Lipari: #vigilidelfuoco in azione per allagamenti e frane. Soccorsa una coppia bloccata in auto e recuperato un veicolo trascinato dall'acqua in un torrente. Nessuna persona ferita, situazione al momento in miglioramento [#10ottobre 16:00] pic.twitter.com/9k1Fm1bO2t — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) October 10, 2026

Allerta meteo in Sicilia il 19 ottobre 2026: le zone a rischio

Intanto resta alta l'attenzione in gran parte della Sicilia anche nella giornata di oggi - lunedì 19 ottobre 2026 - con il Dipartimento della Protezione Civile che ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idraulico ed idrogeologico nelle seguenti zone: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante ionico.