FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Maltempo in Sicilia, forti temporali nella notte tra Catanese e M...

Maltempo in Sicilia, forti temporali nella notte tra Catanese e Messinese: a Letojanni caduti 107 mm di pioggia

Una forte ondata di maltempo ha colpito nella ultime ore la Sicilia con rovesci e temporali intensi tra il Catanese e il Messinese.
Clima19 Ottobre 2026 - ore 12:50 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima19 Ottobre 2026 - ore 12:50 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

L'autunno è entrato nel vivo anche in Sicilia dove nelle ultime ore si sono registrati fenomeni temporaleschi intensi e violenti in diverse zone. Tra le più colpite ci sono quelle del Catanese e il Messinese dove si sono registrati temporali abbondanti. La situazione.

Sicilia, piogge torrenziali tra Catania e Messina

Un fronte perturbato ha interessato, nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 ottobre 2026, gran parte della regione Sicilia con eventi meteorologici violenti ed intensi. Nel dettaglio tra le zone più colpite ci sono quelle del Catanese e Messinese dove si sono registrati temporali intensi ed abbondanti con conseguenti criticità.

Piogge intense anche Catania, in particolare nella zona di Nord-Est, ma successivamente anche nel Messinese con accumuli di pioggia importanti in diversi centri. Dati alla mano è caduta tanta di quell'acqua nel corso della notte da far accumulare circa 34 mm a San Gregorio di Catania, 84 mm a Forza d’Agrò e fino a 107 mm a Letojanni.

Si tratta di accumuli record considerando che le piogge hanno interessato le zone del Catanese e Messinese soprattutto nel corso della notte, ma confermato il transito di un sistema perturbato intenso e violento.

Allerta meteo in Sicilia il 19 ottobre 2026: le zone a rischio

Intanto resta alta l'attenzione in gran parte della Sicilia anche nella giornata di oggi - lunedì 19 ottobre 2026 - con il Dipartimento della Protezione Civile che ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idraulico ed idrogeologico nelle seguenti zone: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante ionico.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Maltempo in Liguria, piogge intense su Genova con quasi 200 mm: cedimento di un muraglione, strade allagate e alberi abbattuti
    Clima19 Ottobre 2026

    Maltempo in Liguria, piogge intense su Genova con quasi 200 mm: cedimento di un muraglione, strade allagate e alberi abbattuti

    Maltempo in Liguria, piogge intense su Genova con accumuli vicini ai 200 mm. Muraglione crollato in corso Europa.
  • Meteo, allerta gialla il 19 ottobre 2026 in Italia: ecco dove
    Clima18 Ottobre 2026

    Meteo, allerta gialla il 19 ottobre 2026 in Italia: ecco dove

    Nuovo stato di allerta meteo gialla per maltempo e criticità il 19 ottobre 2026 in Italia: tutte le regioni e zone a rischio.
  • Meteo Italia, addio all’ottobrata: sole fino a venerdì, poi torna il maltempo. Le previsioni
    Clima16 Ottobre 2026

    Meteo Italia, addio all’ottobrata: sole fino a venerdì, poi torna il maltempo. Le previsioni

    Dopo una settimana segnata dall'ottobrata, l'Italia sarà colpita da una nuova ondata di piogge e temporali. Ecco le previsioni meteo.
  • Neve sulle montagne: quando potrebbero arrivare le prime vere nevicate in Italia?
    Clima16 Ottobre 2026

    Neve sulle montagne: quando potrebbero arrivare le prime vere nevicate in Italia?

    Primi fiocchi di neve sulle montagne: ecco quando potrebbero arrivare le nevicata in Italia, sia sulle Alpi che sugli Appennini
Ultime newsVedi tutte
Giovedì tregua dal maltempo, ma ci sono nuove perturbazioni in arrivo verso il weekend. La tendenza dal 22 ottobre
Tendenza19 Ottobre 2026
Giovedì tregua dal maltempo, ma ci sono nuove perturbazioni in arrivo verso il weekend. La tendenza dal 22 ottobre
Il forte maltempo che colpirà l'Italia tra martedì e mercoledì si attenuerà nella giornata di giovedì, ma la scena meteo resta dinamica
Meteo: 21 ottobre piogge intense e abbondanti! Occhio ai venti
Tendenza18 Ottobre 2026
Meteo: 21 ottobre piogge intense e abbondanti! Occhio ai venti
La tendenza meteo da mercoledì 21 ottobre vede ancora un forte maltempo con possibili nubifragi e piogge abbondanti. Attenzione anche ai venti.
Meteo, forte maltempo in arrivo da martedì 20 ottobre: le zone più a rischio
Tendenza17 Ottobre 2026
Meteo, forte maltempo in arrivo da martedì 20 ottobre: le zone più a rischio
Una perturbazione investirà l'Italia martedì, dando il via a una fase di maltempo intenso: vento forte, piogge abbondanti e rischio allagamenti
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 19 Ottobre ore 12:50

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154