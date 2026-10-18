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Meteo, allerta gialla il 19 ottobre 2026 in Italia: ecco dove

Nuovo stato di allerta meteo gialla per maltempo e criticità il 19 ottobre 2026 in Italia: tutte le regioni e zone a rischio.
Clima18 Ottobre 2026 - ore 21:02 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, lunedì 19 ottobre 2026, un bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e criticità. Scopriamo le regioni e zone interessate.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla per piogge il 19 ottobre 2026

Piogge e temporali tornano protagonisti in Italia nella giornata di lunedì 19 ottobre 2026 complice il transito di un nuovo sistema perturbato. La Protezione Civile ha comunicato un bollettino di allerta meteo gialla per fenomeni temporaleschi intensi e violenti. Diverse le regioni a rischio dove, nelle prossime ore, sono attesi eventi meteorologici estremi tali da richiedere lo stato di allerta meteo gialla che corrisponde a una criticità ordinaria e indica la possibilità di fenomeni meteorologici intensi ma localizzati, oppure fenomeni diffusi ma non particolarmente severi.

Ecco nel dettaglio le regioni e zone interessate dall'allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali il 19 ottobre 2026:

  • Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale;
  • Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Padani di Ponente;
  • Sardegna: Bacini Flumendosa - Flumineddu;
  • Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante ionico;
  • Toscana: Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio.

Allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico il 19 ottobre 2026 in Italia

Non solo, sempre per lunedì 19 ottobre 2026 scatta anche lo stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico in Italia. Ricordiamo che il rischio idraulico indica la probabilità che si verifichino danni a persone, beni o infrastrutture a causa di alluvioni e inondazioni, provocate dal superamento dei livelli idrometrici critici (esondazione o rottura degli argini) dei corsi d'acqua principali.

L'allerta meteo gialla per rischio idraulico è stata emessa per lunedì 19 ottobre 2026 solo in Calabria e nello specifico nelle zone del Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico diramata dal Dipartimento della Protezione Civile per il giorno 19 ottobre 2026 in:

  • Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale;
  • Piemonte: Scrivia, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Belbo e Bormida;
  • Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante ionico;
  • Toscana: Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio.
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Ultimo aggiornamento Lunedì 19 Ottobre ore 02:07

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