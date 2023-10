Maltempo, martedì 24 rischio nubifragi, temporali e forti raffiche di vento

Un’intensa perturbazione di origine atlantica (la numero 6 del mese) martedì 24 porta piogge diffuse, localmente anche di forte intensità, in gran parte del Centro-Nord e in Sardegna, con il pericolo di nubifragi concentrato soprattutto tra Liguria, Venezie, regioni tirreniche e Sardegna. I venti meridionali che accompagnano le temperature consentiranno alle temperature di rimanere ben al di sopra della norma al Centro-Sud e Isole.

Mercoledì 25 il tempo andrà incontro a un parziale miglioramento, nonostante delle piogge residue concentrate più che all’estremo Nord-Est e sulle regioni tirreniche.

Nella seconda parte della settimana, in base alle proiezioni attuali, saranno ancora protagoniste le correnti atlantiche che porteranno a tratti nuove piogge, ventilazione sostenuta e giornate comunque relativamente miti, nonostante un ridimensionamento delle temperature al Centro-Sud.

Maltempo sull'Italia: le previsioni meteo per martedì 24

Prevalenza di cielo poco nuvoloso al Sud. In generale nuvoloso o molto nuvoloso altrove: nel corso del giorno piogge sparse, anche di forte intensità, praticamente su tutte le regioni del Centro-Nord e Sardegna.

Temperature massime in calo al Nord e in Sardegna, in crescita nel resto del Paese, con picchi anche oltre i 30 gradi in Sicilia. Ventoso per Scirocco su Adriatico e Sicilia, Libeccio in Sardegna e Alto Tirreno; possibili forti raffiche negli episodi temporaleschi.

Le previsioni meteo per mercoledì 25

Alternanza tra nubi e temporanee schiarite in gran parte d’Italia, con nuvolosità più presente al Nord-Est, regioni tirreniche, Sud e settori occidentali delle Isole dove saranno possibili piogge e rovesci intermittenti; non si escludono dei temporali sulle coste del Basso Tirreno e nella Puglia meridionale.

Temperature massime in calo al Centro-Sud eccetto nei settori ionici, in lieve rialzo al Nord-Ovest; valori compresi fra 17 e 22 gradi al Nord, fra 19 e 26 al Centro-Sud con picchi anche più elevati nel versante ionico. Ventoso per venti da ovest o sud-ovest al Centro-Sud e sui mari settentrionali.