Lunedì maltempo e clima freddo al Nord

Un fronte freddo proveniente dal Nord Europa (perturbazione numero 10 di marzo) nelle prossime porterà maltempo su molte zone d’Italia, e in particolare al Nord, dove si osserverà anche un sensibile crollo termico che, in serata, favorirà nevicate fino a quote piuttosto basse soprattutto nelle regioni nord-occidentali. Entro mercoledì le correnti fredde si propagheranno a tutta la Penisola, favorendo un deciso calo delle temperature anche al Centro-Sud; tra martedì e mercoledì pure le piogge si concentreranno prevalentemente sulle regioni centrali e meridionali, mentre al Nord, nonostante il freddo, il tempo si presenterà in generale asciutto.

Previsioni meteo per lunedì. Nuvole in aumento in tutta Italia. Al mattino deboli piogge sparse su gran parte del Nord, a eccezione di Emilia e coste adriatiche, con nevicate sulle zone alpine oltre 900-1200 metri; qualche pioggia anche su Sicilia e Sardegna. Nel pomeriggio piogge sparse su Nordovest, Trentino, Alto Adige, Alto Veneto, Toscana, Umbria, Lazio, Calabria Meridionale e Isole Maggiori, con neve sulle Alpi oltre 800-1200 metri. In serata piogge a carattere isolato in gran parte del Nord e zone interne del Centro, con nevicate sulle Alpi oltre 500-1000 metri. Temperature in sensibile calo al Nord, stazionarie o solo in leggera diminuzione altrove. Venti da est o nordest in rinforzo in Valpadana, Alto Adriatico, Liguria, Toscana, Marche; moderato Maestrale su Mare e Canale di Sardegna, Canale di Sicilia. Mossi il Ligure, l’alto Adriatico e i mari ad ovest delle Isole.

Previsioni meteo per martedì. Al mattino molte nubi quasi ovunque, tranne in Sicilia e nelle zone ioniche peninsulari. Schiarite all’estremo Nord-Est, residue nevicate invece a quote molto basse sui rilievi del Nord-Ovest. Dal pomeriggio tendenza ad un netto miglioramento al Nord; peggiora con precipitazioni al Centro-Sud, tranne in Toscana, con rovesci sparsi e nevicate in Appennino fino a 700/1000 metri. Temperature in diminuzione, al Nord più marcata nei valori minimi del mattino, al Centro-Sud in quelli massimi. Ventoso per venti nord-orientali al Nord, in Adriatico e nell’alto Tirreno.