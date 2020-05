A metà settimana molto instabile al Centro-sud

Nel fine settimana il caldo anomalo e intenso tenderà solo lievemente ad attenuarsi e comunque non prima della giornata di domenica: per un ritorno ad un clima più consono al periodo in questa parte del Paese bisognerà attendere martedì o mercoledì prossimi. Nel frattempo al Nord l’instabilità atmosferica sarà ancora attiva nella giornata di sabato, mentre tenderà parzialmente a spegnersi, almeno nelle aree di pianura, tra domenica e l’inizio della prossima settimana, insieme ad un aumento delle temperature e ad un clima progressivamente più caldo.



Le previsioni per le prossime ore.

Martedì tempo abbastanza soleggiato al Nord salvo addensamenti al mattino su cuneese ed Emilia Romagna. Ampie schiarite anche al Sud e sulla Sicilia. In Sardegna e sulle regioni centrali cielo molto nuvoloso e possibilità di alcuni rovesci o temporali più insistenti sul Lazio e sulla Sardegna orientale. La sera qualche rovescio anche nel nord della Puglia. Venti di debole o al più moderata intensità, salvo rinforzi da nordovest sul Canale di Sicilia. Temperature in lieve aumento al Nord, in lieve calo altrove. Mercoledì una circolazione ciclonica resterà isolata nei pressi dell’Italia centro-meridionale. In questa situazione si svilupperanno ampie schiarite al Nord e sulla Toscana mentre il tempo resterà instabile sulle altre regioni. Le temperature continueranno ad abbassarsi al Centro-sud portandosi su valori più vicini alla norma.