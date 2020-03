A metà settimana ancora maltempo, freddo e neve

Nelle prossime ore l'Italia verrà raggiunta da una massa di aria decisamente fredda che provocherà un brusco calo delle temperature, con valori in calo anche di 10-15°C rispetto ai giorni scorsi. Tornerà anche la neve a quote basse sul versante adriatico. Le previsioni per le prossime ore.

L’afflusso di aria fredda proveniente dai Balcani e arrivata sul Mediteranno determinerà mercoledì la formazione di un profondo e intenso vortice di bassa pressione tra il Nord africa e la Sicilia che causerà nei giorni successivi una fase di maltempo diffuso e a tratti forte con anche dei temporali a partire da Sicilia e Calabria, in estensione successiva al resto del Centro-sud e in parte anche al Nordest (soprattutto l’Emilia Romagna). A causa di questo vortice al Sud affluirà aria un po’ più mite e la quota neve sarà in rialzo. Mercoledì giornata nuvolosa con deboli nevicate a bassa quota sulle zone alpine. Fase di maltempo al Sud con temporali e rovesci soprattutto su Calabria e Sicilia. Sul medio Adriatico proseguirà l’afflusso di aria fredda con nevicate a quote basse su Romagna, Marche, Abruzzo e Molise. Sui rilievi di Calabria e Sicilia la quota neve si attesterà tra i 700 e i 1100 metri.Per giovedì il peggioramento si estenderà a gran parte del Centro-sud con quota neve a 1500-1600 metri sui rilievi del Sud, mentre sull’Appennino settentrionale (emiliano) cadrà la neve a quote collinari e sulle regioni centrali tra i 600-1100 metri. Saranno ancora giornate ventose con temperature basse al Centro-nord, mentre al Sud i valori saranno in rialzo per l’attivazione di correnti meridionali richiamate dal vortice di bassa pressione. Maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.