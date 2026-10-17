Meteo, ultime ore di anticiclone: sabato 17 stabile quasi ovunque, poi torna la pioggia

Il weekend si apre con l’Italia ancora protetta dall’alta pressione che, sebbene indebolita, sabato 17 ottobre garantirà ancora prevalenza di tempo stabile e asciutto in Italia. Le piogge tuttavia torneranno presto, almeno in alcune regioni. Si sta infatti avvicinando una perturbazione (la numero 4 di ottobre) che domani porterà maltempo soprattutto al Nord-Ovest, in Toscana e nelle Isole maggiori. In realtà questo primo peggioramento del tempo sarà di breve durata e circoscritto solo alcune zone del Paese, perché già lunedì la perturbazione tenderà ad allontanarsi verso ovest, portando ancora qualche pioggia residua solo all’estremo Nord-Ovest, in Calabria e nelle Isole maggiori.

In ogni caso, per la prossima settimana si confermano caratteristiche autunnali, perché già martedì e mercoledì arriverà un’altra perturbazione (la numero 5 del mese), e in questo caso il maltempo risulterà più insistente e coinvolgerà un’area più ampia del Paese, risparmiando parzialmente solo le coste del versante adriatico. Nel frattempo, almeno fino a metà della prossima settimana, anche per effetto delle miti correnti sciroccali richiamate dalle perturbazioni in transito, le temperature rimarranno in generale al di sopra della norma.

Le previsioni meteo per sabato 17 ottobre

Oggi alternanza tra sole e momenti nuvolosi al Nord, regioni centrali tirreniche, Calabria e Isole maggiori. Dal pomeriggio qualche debole pioggia sulla Sicilia, poi in serata isolati piovaschi anche su basso Piemonte e Levante ligure. Temperature massime quasi dappertutto in leggera diminuzione, ma ancora oltre la norma in molte zone del Paese, con punte fino a 25-26, specie su regioni tirreniche e Isole maggiori. Venti per lo più deboli.

Le previsioni meteo per domenica 18 ottobre

Domani molte nuvole al Nord-Ovest e in Toscana con possibili piogge e rovesci sparsi e localmente intensi specie su alto Piemonte e in Liguria. Nelle riviere liguri e lungo le coste toscane saranno possibili anche dei temporali. Brevi rovesci non esclusi anche nei settori ionici di Calabria e Sicilia. Nel resto d’Italia tempo stabile con le schiarite più ampie all’estremo Nord-Est, nel Medio Adriatico e al Sud. Temperature massime in calo al Nord-Ovest, in rialzo al Sud e Isole; punte di 25-27 gradi nel settore tirrenico e nelle isole maggiori. Venti di Scirocco in rinforzo.