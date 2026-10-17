FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, ultime ore di anticiclone: sabato 17 stabile quasi ovunque...

Meteo, ultime ore di anticiclone: sabato 17 stabile quasi ovunque, poi torna la pioggia

Una nuova perturbazione si avvicina all'Italia: porterà maltempo soprattutto domani, con piogge anche intense, ma non durerà molto. Le previsioni meteo
Previsione17 Ottobre 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione17 Ottobre 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

Il weekend si apre con l’Italia ancora protetta dall’alta pressione che, sebbene indebolita, sabato 17 ottobre garantirà ancora prevalenza di tempo stabile e asciutto in Italia. Le piogge tuttavia torneranno presto, almeno in alcune regioni. Si sta infatti avvicinando una perturbazione (la numero 4 di ottobre) che domani porterà maltempo soprattutto al Nord-Ovest, in Toscana e nelle Isole maggiori. In realtà questo primo peggioramento del tempo sarà di breve durata e circoscritto solo alcune zone del Paese, perché già lunedì la perturbazione tenderà ad allontanarsi verso ovest, portando ancora qualche pioggia residua solo all’estremo Nord-Ovest, in Calabria e nelle Isole maggiori.

In ogni caso, per la prossima settimana si confermano caratteristiche autunnali, perché già martedì e mercoledì arriverà un’altra perturbazione (la numero 5 del mese), e in questo caso il maltempo risulterà più insistente e coinvolgerà un’area più ampia del Paese, risparmiando parzialmente solo le coste del versante adriatico. Nel frattempo, almeno fino a metà della prossima settimana, anche per effetto delle miti correnti sciroccali richiamate dalle perturbazioni in transito, le temperature rimarranno in generale al di sopra della norma.

Le previsioni meteo per sabato 17 ottobre

Oggi alternanza tra sole e momenti nuvolosi al Nord, regioni centrali tirreniche, Calabria e Isole maggiori. Dal pomeriggio qualche debole pioggia sulla Sicilia, poi in serata isolati piovaschi anche su basso Piemonte e Levante ligure. Temperature massime quasi dappertutto in leggera diminuzione, ma ancora oltre la norma in molte zone del Paese, con punte fino a 25-26, specie su regioni tirreniche e Isole maggiori. Venti per lo più deboli.

Le previsioni meteo per domenica 18 ottobre

Domani molte nuvole al Nord-Ovest e in Toscana con possibili piogge e rovesci sparsi e localmente intensi specie su alto Piemonte e in Liguria. Nelle riviere liguri e lungo le coste toscane saranno possibili anche dei temporali. Brevi rovesci non esclusi anche nei settori ionici di Calabria e Sicilia. Nel resto d’Italia tempo stabile con le schiarite più ampie all’estremo Nord-Est, nel Medio Adriatico e al Sud. Temperature massime in calo al Nord-Ovest, in rialzo al Sud e Isole; punte di 25-27 gradi nel settore tirrenico e nelle isole maggiori. Venti di Scirocco in rinforzo.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, oggi, sabato 17 ottobre, inizia a cedere l'alta pressione
    Previsione17 Ottobre 2026

    Meteo, oggi, sabato 17 ottobre, inizia a cedere l'alta pressione

    La perturbazione n.4 domani darà luogo a un peggioramento per lo più nei settori occidentali del Paese, accompagnato anche da un rinforzo dei venti di Scirocco
  • Meteo, domenica 18 ottobre tornano le piogge
    Previsione16 Ottobre 2026

    Meteo, domenica 18 ottobre tornano le piogge

    Graduale cedimento dell’anticiclone legato all’avvicinamento di una perturbazione che a partire dalla fine di sabato 17, darà luogo a un peggioramento del tempo
  • Meteo, venerdì 16 ottobre di tempo stabile. Perturbazione in vista
    Previsione16 Ottobre 2026

    Meteo, venerdì 16 ottobre di tempo stabile. Perturbazione in vista

    A partire dalla fine di sabato 17 peggioramento per lo più nei settori occidentali del Paese, accompagnato anche da un rinforzo dei venti di Scirocco
  • Anticiclone protagonista venerdì 16 ottobre, cambiamenti in vista nel weekend. Le previsioni meteo
    Previsione16 Ottobre 2026

    Anticiclone protagonista venerdì 16 ottobre, cambiamenti in vista nel weekend. Le previsioni meteo

    Oggi sole quasi ovunque e clima mite, con punte oltre i 25 gradi, ma si sta avvicinando una nuova perturbazione. Le previsioni meteo
Ultime newsVedi tutte
Meteo, tra martedì 20 e mercoledì 21 maltempo anche intenso
Tendenza16 Ottobre 2026
Meteo, tra martedì 20 e mercoledì 21 maltempo anche intenso
Potranno verificarsi rovesci temporaleschi e nubifragi, con conseguenti gravi criticità. Fino a metà settimana clima mite al Centro-Sud, più autunnale al Nord
Meteo, nuova perturbazione: domenica torna la pioggia, ecco dove!
Tendenza15 Ottobre 2026
Meteo, nuova perturbazione: domenica torna la pioggia, ecco dove!
Domenica 18 ottobre si conferma l'arrivo di una nuova perturbazione: piogge in vista per diverse regioni
Meteo: nel weekend si indebolisce l'alta pressione! Piogge domenica 18: ecco dove
Tendenza14 Ottobre 2026
Meteo: nel weekend si indebolisce l'alta pressione! Piogge domenica 18: ecco dove
La tendenza meteo per il weekend del 17-18 ottobre vede un indebolimento dell'anticiclone con transito di una perturbazione e venti di Scirocco.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Sabato 17 Ottobre ore 10:00

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154