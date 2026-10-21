Meteo, perturbazione sull’Italia: piogge abbondanti, vento e neve sui 2000 metri. Le previsioni

Il transito della perturbazione n.5 di ottobre 2026 continua a farsi sentire su gran parte del Paese con eventi meteorologici intensi e anche danni e disagi in diverse regioni. Dalla Liguria alla Toscana, ma pure in Piemonte e Calabria si sono registrati allagamenti e criticità.

Maltempo sull'Italia: piogge torrenziali e allagamenti

Non si placa il forte maltempo che sta investendo l'Italia con precipitazioni insistenti, forti temporali e locali nubifragi lungo tutto lo stivale. Piogge intense e violente accompagnate da grandinate, forti raffiche di vento con mari molto mossi o agitati.

In diverse regioni l'allerta è ancora in corso per piogge e rovesci, ma anche per rischio idraulico e idrogeologico. Da giovedì 22 ottobre 2026 è previsto un temporaneo miglioramento accompagnato da forti venti di Maestrale che faranno crollare le temperature. Per la parte finale della settimana, per intenderci il weekend, c'è ancora incertezza anche se non si esclude il transito di un nuovo sistema perturbato.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, mercoledì 21 ottobre 2026: piogge da Nord a Sud con il rischio di fenomeni intensi e violenti su Alpi e Prealpi centrali, al Nord-Est, sul versante tirrenico e al Sud.

Dal pomeriggio è previsto un primo miglioramento su Sardegna, Sicilia, Piemonte e Liguria, mentre ancora piogge su Lombardia, regioni del Centro-Sud e zone di Nord-Est. Torna anche la neve sulle Alpi di confine poco sotto i 2000 metri. Dal punto di vista termico, in calo le temperature massime.

Giovedì 22 ottobre 2026 si delinea un miglioramento generale del tempo anche se nelle prime ore del mattino non si escludono piogge e temporali tra estremo Nord-Est, Campania e Calabria tirrenica con neve oltre 1600-1800 metri nelle zone di confine delle Alpi orientali. In calo le temperature anche se i valori restano ancora leggermente sopra la media al Sud e in Sicilia.

Meteo, che tempo farà nel weekend in Italia: piogge o torna il sole?

La tendenza meteo in vista del fine settimana è ancora incerta. Il temporaneo miglioramento previsto nella giornata di giovedì 22 ottobre 2026 non durerà a lungo, anzi per l'inizio della prossima settimana l’Italia dovrà fare i conti con un flusso di veloci correnti occidentali che porterà verso il nostro Paese altri due sistemi perturbati con piogge e temporali.

Già da venerdì 23 ottobre 2026 è previsto il transito di una nuova perturbazione diretta dapprima sulle regioni di Nord-Ovest e successivamente sul resto del Paese. Tra le zone più colpite il Levante ligure, l’estremo nordovest della Toscana, ma non si escludono deboli e sporadiche piogge anche su Alpi centro-occidentali, ovest dell’Emilia e Nord-Ovest della Sardegna. In serata maltempo anche su Sicilia, Toscana e Lombardia. In calo le temperature minime, mentre le massime registrano un lieve aumento nelle zone di Nord-Est e Sardegna.

Entro domenica 25 ottobre, invece, si delinea l'arrivo di una seconda perturbazione che interesserà le regioni del Centro-Nord e Sardegna prima di raggiungere anche il Sud Italia.



Da martedì 27 ottobre 2026 dovrebbe migliorare la situazione con il rinforzo di un promontorio di alta pressione che dovrebbe garantire qualche giorno senza piogge. Dal punto di vista termico, in calo le temperature con valori anche al di sotto della media.