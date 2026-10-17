Meteo, perturbazione in arrivo domani: dove porta il maltempo? Le previsioni da domenica 18 ottobre

Con l’alta pressione oramai indebolita e in ritirata dall’Italia, si sta avvicinando una perturbazione (la numero 4 di ottobre) che domani porterà maltempo soprattutto al Nord-Ovest, in Toscana e nelle Isole maggiori. Già nella giornata di lunedì il sistema perturbato si allontanerà verso ovest, portando ancora qualche pioggia residua solo all’estremo Nord-Ovest, in Calabria e nelle Isole maggiori, ma i giorni successivi sembrano destinati a promettere molta “dinamicità meteorologica”.

Tra martedì e mercoledì, infatti, arriverà un’altra perturbazione (la numero 5 del mese), e in questo caso il maltempo risulterà più insistente e coinvolgerà un’area più ampia del Paese, risparmiando parzialmente solo le coste del versante adriatico. Stando alle attuali proiezioni giovedì e venerdì un po’ di instabilità insisterà al Centro-Sud, mentre al Nord il tempo risulterà più soleggiato e asciutto. Nel frattempo, almeno fino a metà della prossima settimana, i venti relativamente miti che accompagneranno le perturbazioni in transito manterranno le temperature al di sopra della norma soprattutto al Centro-Sud e nelle Isole, mentre il Nord va incontro a un clima più autunnale.

Le previsioni meteo per domenica 18 ottobre

Domani al mattino bel tempo in gran parte del Sud e medio versante adriatico, nuvole altrove, sebbene con qualche sprazzo di sole, almeno su lazio e Venezie: piogge sparse al Nord-Ovest e in Toscana, con temporali soprattutto su alto Piemonte e Liguria.

Nel pomeriggio nubi in aumento in Calabria e Marche: piogge sparse su Nord-Ovest, Toscana, Calabria meridionale, Sicilia orientale e sud della Sardegna. Temperature massime in calo in gran parte del Nord e in Toscana, in leggera crescita al Sud. Venti da deboli a moderati provenienti dai quadranti meridionali.

Le previsioni meteo per lunedì 19 ottobre

Lunedì alternanza tra sole e momenti nuvolosi al Nord-Ovest e su Toscana, Umbria, Calabria e Isole maggiori; cielo in prevalenza soleggiato altrove: nel corso del giorno qualche pioggia su Piemonte, Liguria, bassa Toscana, Calabria meridionale, nord della Sicilia e Sardegna meridionale. Temperature massime in rialzo al Nord e Toscana, con poche variazioni nel resto del Paese. Ventoso, per venti di Scirocco, su tutti i mari, che risulteranno in generale mossi o molto mossi.