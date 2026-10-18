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Meteo: oggi (18 ottobre) maltempo al Nord-Ovest! Le previsioni

Le previsioni meteo per oggi, 18 ottobre, indicano una giornata di forte maltempo al Nord-Ovest con piogge e temporali. Instabilità in Sicilia.
Previsione18 Ottobre 2026 - ore 09:59 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione18 Ottobre 2026 - ore 09:59 - Redatto da Redazione Meteo.it
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L’Italia è raggiunta da una perturbazione (la numero 4 di ottobre) che oggi (domenica 18 ottobre) porta un peggioramento al Nord-Ovest, in Toscana e nelle Isole; gli umidi venti di Scirocco daranno luogo a dell’instabilità anche in Calabria e Sicilia.

Questa prima perturbazione, nel corso di lunedì 19 ottobre, interesserà ancora soltanto l’estremo Nord-Ovest per poi allontanarsi. Si tratterà, però, solo di una breve tregua: infatti tra martedì 20 e mercoledì 21 si conferma l’arrivo di una più intensa perturbazione (la n.5 del mese), responsabile di una fase di forte maltempo, con precipitazioni intense, locali nubifragi e possibilità di forti temporali.

Le previsioni meteo per oggi, domenica 18 ottobre

Al mattino bel tempo in gran parte del Sud e medio versante adriatico; nuvole altrove, più compatte al Nord-Ovest e in Toscana con delle piogge sparse e locali rovesci; temporali tra Levante ligure e alta Toscana. Nel pomeriggio piogge e rovesci si faranno più diffusi nelle stesse regioni, con i maggiori accumuli di pioggia sull’alto Piemonte e rischio di forti temporali anche in serata nella Liguria centrale. Qualche pioggia o isolato rovescio anche su bassa Calabria, Sicilia orientale e sud della Sardegna.

Temperature massime in calo in gran parte del Nord e Toscana, in leggera crescita al Sud. Venti di Scirocco anche moderati su tutti i mari; un po’ ventoso a tratti in pianura padana e Prealpi. Mari mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per lunedì 19 ottobre

Cielo parzialmente nuvoloso al Nordovest, Toscana, Umbria, Calabria e Isole, in prevalenza soleggiato altrove. Nel corso del giorno qualche pioggia su Piemonte, Liguria, Toscana, Calabria meridionale, nord della Sicilia e Sardegna meridionale.

Temperature massime in rialzo al Nord e Toscana, con poche variazioni nel resto del Paese. Ventoso per venti di Scirocco, su tutti i mari, che risulteranno in generale mossi o molto mossi.

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Ultimo aggiornamento Domenica 18 Ottobre ore 10:37

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